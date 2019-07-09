"І це ще не всі": Лілія Ребрик зворушила мережу щасливим сімейним фото і поділилася важливою мрією

Ребрик уточнила, що у неї дійсно дуже велика родина
Лілія Ребрик вирішила трохи розбавити низку фото своїх стильних і завжди різних образів, які вона приміряє під час ефірів шоу "Ранок з Україною". Українська телеведуча і актриса присвятила великий пост своїй не менш великій родині. А зробила вона це в рамках дня сім'ї, який відзначали вчора, 8 липня.
Так, на своїй instagram-сторінці Ребрик опублікувала кілька фото, на яких позує не тільки з чоловіком і доньками, але також зі своїми батьками та батьками чоловіка, і іншими родичами.
"З днем сім`ї!!! Бережіть найдорожчих! Насправді, це неповний склад нашої родини... Наприклад, у мого тата в родині- п’ятеро дітей (у кожного з них своїх двоє дітей, в кожного з цих дітей- вже своїх теж по двоє дітей), у мами Андрія- три сестри))). Ще жива моя бабуся, якій 96 років. Дай Бог їх здоров`я ще жити і жити. Мої двоюрідні брати, сестри живуть в різних куточках світу...(вас дуже не вистачає на цих фото). Я уявляю, яким має бути той «великий стіл», за яким колись, я вірю, збереться вся наша родина! Мрію про це)))" – зворушливо підписала фото Лілія Ребрик.
До речі, цікаво, що на знімках Лілія з доньками позує в однакових сукнях. На них – білосніжні сукні в горошок. Дочки Ребрик: молодшенька Поліна (у квітні їй виповнився рік) і старша Діана (7 років).
Лілія Ребрик і її велика родина (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Шанувальники телеведучої прийшли в захват від цих знімків:
Лілія Ребрик і її велика родина (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик підкорила глибоким декольте в ефектній сукні. Телеведуча не зрадила традиції стильних фото навіть під час дощу, який накрив Київ вранці, 8 липня.
Крім того, щаслива Лілія Ребрик вже одного разу засвітила чудову фігуру в купальнику на пляжі в Болгарії. Телеведуча вибрала білосніжний закритий купальник і не прогадала, отримавши масу захоплених відгуків.