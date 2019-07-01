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Щаслива Лілія Ребрик засвітила фігуру в купальнику на пляжі в Болгарії

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.07.2019 - 16:58
Щаслива Лілія Ребрик засвітила фігуру в купальнику на пляжі в Болгарії
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Дітей подружжя залишили з бабусями і дідусями

Не встигли шанувальники популярної телеведучої Лілії Ребрик порадіти її ніжному фото з коханим чоловіком в аеропорту, як вона потішила їх новими яскравими кадрами. Артистка разом з чоловіком Андрієм Диким відправилася до Болгарії, де, за її словами, планує поєднати відпочинок і роботу. Дітей вони на цей раз залишили з бабусями і дідусями.

Судячи з усього, часу Ліля не втрачала і чи не відразу по прильоту вирушила на пляж. На своїй сторінці в Instagram ведуча опублікувала три знімки, зроблені на березі моряі.

На деяких щаслива Ребрик в злитному білому купальнику і сонцезахисних окулярах лежить на піску та омивається морськими хвилями.

Щаслива Лілія Ребрик засвітила фігуру в купальнику на пляжі в БолгаріїЩаслива Лілія Ребрик засвітила фігуру в купальнику на пляжі в Болгарії

Фото: Лілія Ребрик в Болгарії (instagram.com/liliia.rebrik)

А на іншому кадрі вона відображена в обнімку чоловіком, ніжно притиснувшись до нього. Ліля і Андрій явно дуже раді довгоочікуваного відпочинку.

"Море!!! Нарешті. Який відпочинок розібрали ві цього року "гори чи море"? @ranok_ua розсудіть. P. S. Діти з бабусями й дідусями якщо що, за що їм не втомлюємося говорити спасибі!!!" - написала артистка.

Щаслива Лілія Ребрик засвітила фігуру в купальнику на пляжі в Болгарії

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком в Болгарії (instagram.com/liliia.rebrik)

Вона також виклала декілька фото у своїх "історіях" - ведуча явно влаштувала на морському березі справжню фотосесію!

Щаслива Лілія Ребрик засвітила фігуру в купальнику на пляжі в БолгаріїЩаслива Лілія Ребрик засвітила фігуру в купальнику на пляжі в Болгарії

Фото: Лілія Ребрик в Болгарії (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловери навперебій бажають Ребрик відмінного відпочинку і захоплюються її стрункою фігурою і красою.

  • Ліля, ви красунька
  • Гарного відпочинку! Лілія!
  • Класные
  • Крутого вам відпочинку
  • Неперевершена!
  • Лілічка-Ві красуня. Море і ще раз море, ще зовсім трішки і теж будемо в Любімій Болгарії
  • Лілія яка ві шикарна жінка. Чудового Вам відпочику
  • Ваші фото з чоловіком випромінюють любов і щастя. Дай вам Бог щастя і любові
  • Відмінного відпочинку!
  • Як завжди красуня
  • Ви дуже гарні
 

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик умилила мережу ніжним сімейним фото. Телеведуча провела душевні вихідні на дачі з доньками й чоловіком.

Раніше Лілія Ребрик в купальнику показала пишні груди і апетитні форми і зібрала в мережі захоплені відгуки своїх шанувальників.

 

 

"Тільки ти і я": Лілія Ребрик захопила романтикою з чоловіком в аеропорту "Нарешті разом": Лілія Ребрик замилувала мережу ніжним сімейним фото
Новини України Лілія Ребрикведущаяфигура
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