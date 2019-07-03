"Чудова пара": Лілія Ребрик зачарувала романтикою з чоловіком в Болгарії

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик також захопила стрункими ніжками в стильному вбранні

Лілія Ребрик продовжує відпочивати і працювати в Болгарії. А саме – в туристичному місті Кітен, куди зіркова пара вирушила всього кілька днів тому. Ребрик відразу ж попередила, що летить по роботі. Пізніше з'ясувалося, що Лілію і її чоловіка хореографа Андрія Дикого запросили виступити в якості членів журі дитячого музичного фестивалю "Зоряні мости". В перервах між роботою Лілія та Андрій також встигають і відпочити, насолодившись пляжами і теплою водою Чорного моря.

Так, на своїй instagram-сторінці українська телеведуча показала нову серію фото. І як завжди, в новому образі. На цей раз знімки були зроблені не на пляжі, а на майданчику дитячого фестивалю.

Ребрик показала свій черговий літній образ. На телеведучій – оригінальний костюм з короткими об'ємними шортами кольору слонової кістки. Особливої уваги заслуговує незвичайна асиметрична блузка з довгим шлейфом нижче коліна. Виглядає дуже ефектно.

Образ Лілії доповнюють білі босоніжки на шпильці, декоровані червоними штучними квітами.

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Крім того, Лілія також опублікувала кілька фото в компанії чоловіка. І навіть грайливо зазначила, що на загальних селфі Андрій Дикий завжди дивиться в камері на свою зіркову дружину.

"Найсуворіші судді фестивалю "Зоряні мости". Болгарія м. Кітен... Андрій, ти постійно на мене залипаєш", - пише Ребрик.

Лілія Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники телеведучої та актриси поспішили залишити свої захопленими коментарі під її новими фотографіями:

"Дуже шикарний костюм! І вам дуже до лиця"

"Лілечка, шикарний наряд! Вам дуже йде"

"Лілія, які ви прекрасні"

"Ох, які ніжки"

"Ви просто класні. Дай боже вашій родині міцного здоров'я, сімейного благополуччя. Девченочки ваші нехай вас радують завжди"

"Дуже гарні"

"Лілія, виглядаєте просто шикарно! Ви з чоловіком прекрасна пара!"

"Найкрасивіша пара, як же приємно дивитися на ці щасливі оченята, хай так буде завжди"

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше щаслива Лілія Ребрик засвітила фігуру в купальнику на пляжі в Болгарії. Телеведуча блищала в білосніжному закритому купальнику.

Також відзначимо, перш ніж відправитися до Болгарії, Лілія провела час з рідними на дачі. Телеведуча умилила мережу ніжним сімейним фото.