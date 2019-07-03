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"Чудова пара": Лілія Ребрик зачарувала романтикою з чоловіком в Болгарії

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.07.2019 - 12:26
"Чудова пара": Лілія Ребрик зачарувала романтикою з чоловіком в Болгарії
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик також захопила стрункими ніжками в стильному вбранні

Лілія Ребрик продовжує відпочивати і працювати в Болгарії. А саме – в туристичному місті Кітен, куди зіркова пара вирушила всього кілька днів тому. Ребрик відразу ж попередила, що летить по роботі. Пізніше з'ясувалося, що Лілію і її чоловіка хореографа Андрія Дикого запросили виступити в якості членів журі дитячого музичного фестивалю "Зоряні мости". В перервах між роботою Лілія та Андрій також встигають і відпочити, насолодившись пляжами і теплою водою Чорного моря.

Так, на своїй instagram-сторінці українська телеведуча показала нову серію фото. І як завжди, в новому образі. На цей раз знімки були зроблені не на пляжі, а на майданчику дитячого фестивалю.

Ребрик показала свій черговий літній образ. На телеведучій – оригінальний костюм з короткими об'ємними шортами кольору слонової кістки. Особливої уваги заслуговує незвичайна асиметрична блузка з довгим шлейфом нижче коліна. Виглядає дуже ефектно.

Образ Лілії доповнюють білі босоніжки на шпильці, декоровані червоними штучними квітами.

&quot;Чудова пара&quot;: Лілія Ребрик зачарувала романтикою з чоловіком в Болгарії

&quot;Чудова пара&quot;: Лілія Ребрик зачарувала романтикою з чоловіком в Болгарії

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Крім того, Лілія також опублікувала кілька фото в компанії чоловіка. І навіть грайливо зазначила, що на загальних селфі Андрій Дикий завжди дивиться в камері на свою зіркову дружину.

"Найсуворіші судді фестивалю "Зоряні мости". Болгарія м. Кітен... Андрій, ти постійно на мене залипаєш", - пише Ребрик.

&quot;Чудова пара&quot;: Лілія Ребрик зачарувала романтикою з чоловіком в Болгарії

&quot;Чудова пара&quot;: Лілія Ребрик зачарувала романтикою з чоловіком в Болгарії

Лілія Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники телеведучої та актриси поспішили залишити свої захопленими коментарі під її новими фотографіями:

  • "Дуже шикарний костюм! І вам дуже до лиця"
  • "Лілечка, шикарний наряд! Вам дуже йде"
  • "Лілія, які ви прекрасні"
  • "Ох, які ніжки"
  • "Ви просто класні. Дай боже вашій родині міцного здоров'я, сімейного благополуччя. Девченочки ваші нехай вас радують завжди"
  • "Дуже гарні"
  • "Лілія, виглядаєте просто шикарно! Ви з чоловіком прекрасна пара!"
  • "Найкрасивіша пара, як же приємно дивитися на ці щасливі оченята, хай так буде завжди"

&quot;Чудова пара&quot;: Лілія Ребрик зачарувала романтикою з чоловіком в Болгарії

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше щаслива Лілія Ребрик засвітила фігуру в купальнику на пляжі в Болгарії. Телеведуча блищала в білосніжному закритому купальнику.

Також відзначимо, перш ніж відправитися до Болгарії, Лілія провела час з рідними на дачі. Телеведуча умилила мережу ніжним сімейним фото.

"Тільки ти і я": Лілія Ребрик захопила романтикою з чоловіком в аеропорту Юна наїзниця: Лілія Ребрик зачарувала мережу фото однорічної дочки
Новини України БолгарияЛілія Ребриктелеведущая
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