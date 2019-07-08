"Розігнала хмари": Лілія Ребрик підкорила глибоким декольте в ефектній сукні

Ребрик показала результат фотосесії під дощем
Лілія Ребрик повернулася з Болгарії з новими силами та енергією. Українська актриса і телеведуча знову готова радувати шанувальників нескінченною низкою стильних образів, які приміряє під час зйомок ранкових ефірів програми "Ранок з Україною". Не став винятком і новий ефір понеділка.
Так, на своїй instagram-сторінці Лілія опублікувала не тільки серію фото нового образу, але також записала коротке відео. Зазначимо, що сьогодні вранці, 8 липня в Києві пройшов дощ. Проте погода не зупинила Ребрик від традиційної фоторубрики на вулиці.
Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Лілія позує в елегантній сукні-футлярі насиченого синього кольору. Сукня довжини міді, з глибоким вирізом і рукавами-ліхтариками вигідно підкреслює фігуру телеведучої. Довершують образ замшеві босоніжки сірого кольору з ремінцем на кісточці.
Ще одна родзинка образу – довгі сережки з синіми пір'ям. Волосся зібране в елегантну зачіску на потилиці.
Ну а так як на вулиці йшов дощ, то ще одним аксесуаром Лілії Ребрик стала парасолька!
Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Кому там дощу забагато?! Розганяю хмари цього понеділка всього одним рухом!"- підписала пост Ребрик.
Шанувальники телеведучої також поспішили залишити свої коментарі:
Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik
Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)
Нагадаємо, що в Болгарії Ребрик відпочивала і працювала разом з чоловіком, хореографом Андрієм Диким. При цьому пара встигла ніжиться на пляжі. І звичайно ж, показувати стильні образи. На одному з фото Лілія позує в елегантній білій сукні з воланами. А чоловік ніжно її обнімає.
Крім того, щаслива Лілія Ребрик вже одного разу засвітила чудову фігуру в купальнику на пляжі в Болгарії. Телеведуча вибрала білосніжний закритий купальник і не прогадала, отримавши масу захоплених відгуків.