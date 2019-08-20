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"Досить нас мучити": Тіна Кароль спантеличила фото з двома чоловіками

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.08.2019 - 14:56
"Досить нас мучити": Тіна Кароль спантеличила фото з двома чоловіками
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль інтригує новими подробицями кліпу

Шанувальники Тіни Кароль в очікуванні нового відео від кумира, співачка анонсувала вихід кліпу і вже кілька днів підігріває інтерес до нього фотографіями Instagram. "Спекотні" фото в купальнику біля басейну обіцяють, що кліп вийде відвертим.


І ось, Тіна Кароль опублікувала чергову порцію загадок для фанатів, ще один кадр з учасниками кліпу, на якому співачка в короткому платті стоїть в обнімку з двома чоловіками в солом'яних капелюхах і з вудками.

&quot;Досить нас мучити&quot;: Тіна Кароль спантеличила фото з двома чоловіками

Фото: (instagram.com/tina_karol)


Під фото знаменитість пообіцяла, що прем'єра відбудеться вже 22 серпня, а композиція буде називатися "Вабити".

Шанувальники похвалили Кароль за її сценічний образ і попросили більше так їх не мучити довгим очікуванням.

  • Ой які мужички біля тебе. Ти їх вже привабила, я так розумію
  • Тиночкаа, ну навіщо дражнити!? У нас терпіння вже немає...
  • Ви офігенний
  • Божеее, Тіна вистачить нас убивати... Ми і так намагаємося виживати ці два дні
  • ВИСТАЧИТЬ НАС МУЧИТИ
  • Ви такі лапочки
  • Оуооуоуоу,які ви класні. Що ж буде в кліпі тоді
  • як дожити до виходу пісні?
  • Тіночка ти божественно красива
  • Я тебе обожнюю найкраща українська співачка
  • Чекаємоо
  • Дуже чекаємо і передчуття чогось дуже спекотного і заводного

Нагадаємо, що Тіна Кароль підігріваючи інтерес до нового кліпу, публікує гарячі фото в купальнику.

Нагадаємо, Тіна Кароль розповіла, яку літературу любить читати. За словами співачки, їй завжди подобалися надихаючі історії творчих особистостей, а формат книг вона обирає електронний.

Раніше Тіна Кароль вразила мережу відвертим кадром без білизни. Співачка позувала у короткій трикотажної кофтині, крізь яку виразно як просвічуються соски.

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