"Досить нас мучити": Тіна Кароль спантеличила фото з двома чоловіками

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль інтригує новими подробицями кліпу

Шанувальники Тіни Кароль в очікуванні нового відео від кумира, співачка анонсувала вихід кліпу і вже кілька днів підігріває інтерес до нього фотографіями Instagram. "Спекотні" фото в купальнику біля басейну обіцяють, що кліп вийде відвертим.



І ось, Тіна Кароль опублікувала чергову порцію загадок для фанатів, ще один кадр з учасниками кліпу, на якому співачка в короткому платті стоїть в обнімку з двома чоловіками в солом'яних капелюхах і з вудками.

Фото: (instagram.com/tina_karol)



Під фото знаменитість пообіцяла, що прем'єра відбудеться вже 22 серпня, а композиція буде називатися "Вабити".

Шанувальники похвалили Кароль за її сценічний образ і попросили більше так їх не мучити довгим очікуванням.

Ой які мужички біля тебе. Ти їх вже привабила, я так розумію

Тиночкаа, ну навіщо дражнити!? У нас терпіння вже немає...

Ви офігенний

Божеее, Тіна вистачить нас убивати... Ми і так намагаємося виживати ці два дні

ВИСТАЧИТЬ НАС МУЧИТИ

Ви такі лапочки

Оуооуоуоу,які ви класні. Що ж буде в кліпі тоді

як дожити до виходу пісні?

Тіночка ти божественно красива

Я тебе обожнюю найкраща українська співачка

Чекаємоо

Дуже чекаємо і передчуття чогось дуже спекотного і заводного

Нагадаємо, що Тіна Кароль підігріваючи інтерес до нового кліпу, публікує гарячі фото в купальнику.

Нагадаємо, Тіна Кароль розповіла, яку літературу любить читати. За словами співачки, їй завжди подобалися надихаючі історії творчих особистостей, а формат книг вона обирає електронний.

Раніше Тіна Кароль вразила мережу відвертим кадром без білизни. Співачка позувала у короткій трикотажної кофтині, крізь яку виразно як просвічуються соски.