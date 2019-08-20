"Хватит нас мучить": Тина Кароль озадачила фото с двумя мужчинами

Тина Кароль интригует новыми подробностями клипа
Поклонники Тины Кароль в ожидании нового видео от кумира, певица анонсировала выход клипа и уже несколько дней подогревает интерес к нему фотографиями в Instagram. "Жаркие" фото в купальнике возле бассейна обещают, что клип получится откровенным.
И вот, Тина Кароль опубликовала очередную порцию загадок для фанатов, еще один кадр с участниками клипа, на котором певица в коротком платье стоит в обнимку с двумя мужчинами в соломенных шляпах и с удочками.
Фото: (instagram.com/tina_karol)
Под фото знаменитость пообещала, что премьера состоится уже 22 августа, а называться композиция будет "Вабити".
Поклонники похвалили Кароль за ее сценический образ и попросили больше так их не мучить долгим ожиданием.
Напомним, что Тина Кароль подогревая интерес к новому клипу, публикует горячие фото в купальнике.
Напомним, Тина Кароль рассказала, какую литературу любит читать. По словам певицы, ей всегда нравились вдохновляющие истории творческих личностей, а формат книг она предпочитает электронный.
Ранее Тина Кароль поразила сеть откровенным кадром без белья. Певица позировала в короткой трикотажной кофточке, сквозь которую отчетливо просвечиваются соски.