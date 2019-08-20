"Хватит нас мучить": Тина Кароль озадачила фото с двумя мужчинами

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Тина Кароль интригует новыми подробностями клипа

Поклонники Тины Кароль в ожидании нового видео от кумира, певица анонсировала выход клипа и уже несколько дней подогревает интерес к нему фотографиями в Instagram. "Жаркие" фото в купальнике возле бассейна обещают, что клип получится откровенным.



И вот, Тина Кароль опубликовала очередную порцию загадок для фанатов, еще один кадр с участниками клипа, на котором певица в коротком платье стоит в обнимку с двумя мужчинами в соломенных шляпах и с удочками.

Фото: (instagram.com/tina_karol)



Под фото знаменитость пообещала, что премьера состоится уже 22 августа, а называться композиция будет "Вабити".

Поклонники похвалили Кароль за ее сценический образ и попросили больше так их не мучить долгим ожиданием.

Ой какие мужички возле тебя. Ты их уже привабила, я так понимаю

Тиночкаа, ну зачем дразнить!? У нас терпения уже нет...

Вы офигенные

Божеее, Тина хватит нас убивать... Мы и так пытаемся выживать эти оставшиеся два дня

ХВАТИТ НАС МУЧАТЬ

Вы такие лапочки

Оуооуоуоу,какие вы классные. Что же будет в клипе тогда

как дожить до выхода песни?

Тиночка ты божественно красивая

Я тебя обожаю Самая лучшая украинская певица

Чекаємоо

Очень ждём и в предвкушение чего-то очень жаркого и заводного

Напомним, что Тина Кароль подогревая интерес к новому клипу, публикует горячие фото в купальнике.

Напомним, Тина Кароль рассказала, какую литературу любит читать. По словам певицы, ей всегда нравились вдохновляющие истории творческих личностей, а формат книг она предпочитает электронный.

Ранее Тина Кароль поразила сеть откровенным кадром без белья. Певица позировала в короткой трикотажной кофточке, сквозь которую отчетливо просвечиваются соски.