Не вистачає сил дописати пост: Регіна Тодоренко відверто розповіла про фізичне виснаження

Регіна зазначила, що летить в іншу країну
Регіна Тодоренко, яка раніше зізналася, чим займається в перший день весни, вирішила трохи поговорити відверто зі своїми підписниками і показати їм, скажімо так, виворіт своїй професії. Адже не встигла відома телеведуча народити первістка (на початку грудня 2018), як ледве чи не відразу ж приступила до зйомок нових блогів, підготовці передач (як наприклад, новий сезон шоу "Мейкаперы"), зніматися в інтерв'ю і т. д. Звичайно ж, екс-зірці "Орла і Решки" необхідно також доглядати за синочком Михайлом.
Тодоренко змушена була визнати, що такий режим її остаточно вимотав – ведуча втомилася фізично.
На своїй instagram-сторінці Регіна опублікувала "втомлене" фото без макіяжу. Ведуча знаходиться в аеропорту і повідомляє шанувальникам, що відлітає в теплу країну. Поки що не каже, куди саме. Але летить не відпочивати, а знову працювати. Регіна сподівається, що вийде поєднати робочу поїздку з відпусткою.
Втомлена Регіна Тодоренко заінтригувала фанів новою поїздкою (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Так, Тодоренко уточнила, що вже давно їй не вдавалося елементарно виспатися.
"У лютому у мене було 24 знімальних дні і 4 вихідних, за яких я боліла", - зізнається телеведуча.
Регіна пише, що іноді відчувала себе "простроченою сосискою".
"І навіть зараз мені не вистачає сил, щоб дописати цей пост, але знаєте, я задоволена виконаною роботою!... Тільки чоловікові час не встигла приділити, але я надолужу, обіцяю Влад", — пише Тодоренко.
Шанувальники Тодоренко поспішили підтримати свою улюбленицю. Деякі стали цікавитися, куди ж летить ведуча:
Нагадаємо, раніше молода мама Регіна Тодоренко блиснула розкішними ніжками в стильній міні-спідниці.