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Не вистачає сил дописати пост: Регіна Тодоренко відверто розповіла про фізичне виснаження

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.03.2019 - 16:16
Не вистачає сил дописати пост: Регіна Тодоренко відверто розповіла про фізичне виснаження
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Регіна зазначила, що летить в іншу країну

Регіна Тодоренко, яка раніше зізналася, чим займається в перший день весни, вирішила трохи поговорити відверто зі своїми підписниками і показати їм, скажімо так, виворіт своїй професії. Адже не встигла відома телеведуча народити первістка (на початку грудня 2018), як ледве чи не відразу ж приступила до зйомок нових блогів, підготовці передач (як наприклад, новий сезон шоу "Мейкаперы"), зніматися в інтерв'ю і т. д. Звичайно ж, екс-зірці "Орла і Решки" необхідно також доглядати за синочком Михайлом.

Тодоренко змушена була визнати, що такий режим її остаточно вимотав – ведуча втомилася фізично.

На своїй instagram-сторінці Регіна опублікувала "втомлене" фото без макіяжу. Ведуча знаходиться в аеропорту і повідомляє шанувальникам, що відлітає в теплу країну. Поки що не каже, куди саме. Але летить не відпочивати, а знову працювати. Регіна сподівається, що вийде поєднати робочу поїздку з відпусткою.

Регіна Тодоренко

Втомлена Регіна Тодоренко заінтригувала фанів новою поїздкою (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Так, Тодоренко уточнила, що вже давно їй не вдавалося елементарно виспатися.

"У лютому у мене було 24 знімальних дні і 4 вихідних, за яких я боліла", - зізнається телеведуча.

Регіна пише, що іноді відчувала себе "простроченою сосискою".

"І навіть зараз мені не вистачає сил, щоб дописати цей пост, але знаєте, я задоволена виконаною роботою!... Тільки чоловікові час не встигла приділити, але я надолужу, обіцяю Влад", — пише Тодоренко.

Шанувальники Тодоренко поспішили підтримати свою улюбленицю. Деякі стали цікавитися, куди ж летить ведуча:

  • Орел і решка знімати?)
  • Яка ти красива
  • Така гарненька!)
  • Я не спала повноцінно більше року, поки не перестала годувати грудьми, так що все ще попереду!
  • Ви велика молодець!
  • Регіна, добре попрацювати і чудово відпочити)
  • Регіночка, не сумуєш за золотим днями, коли ви з Лесею (ред – Нікітюк) їздили в "Орлі і решке"? А я сумую, досі радію, коли повтори ваші на "П'ятниці" бачу
  • Така натуральна. Красуня
  • Відпочинок потрібен, навіщо перевантажувати себе, треба бути з дитиною, всіх грошей не заробиш!
  • Приємного відпочинку і не менш приємної роботи! З першим днем весни!

Нагадаємо, раніше молода мама Регіна Тодоренко блиснула розкішними ніжками в стильній міні-спідниці.

Також Влад Топалов поділився зворушливим відео з сином.

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Новини України Регіна Тодоренко
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