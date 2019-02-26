"Так ми розважаємося": Влад Топалов поділився зворушливим відео з сином

Фото: Влад Топалов і Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Новоспечений тато з задоволенням проводить час з синочком

Чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко, російський співак Влад Топалов, який зворушив мережу ніжним фото з сином, вирішив показати своїм шанувальникам, чим вони з малюком займаються вечорами. На своїй сторінці в Instagram він опублікувала зворушливе сімейне відео з маленьким Мішею, який з'явився на світ 5 грудня 2018 року.

У ролику тато лежить в ліжку, а малюк у нього на животі. Влад з виразом читає сину казку Корнія Чуковського "Телефон", тримаючи книгу в руках і прикриваючи нею дитину.

"Ось так ми вечорами розважаємось! Казки і вірші)))) причому моя дебільна інтонація зовсім не додає інтерактиву, але я вперто переконую себе в протилежному. з кожним днем все більше починаємо вже спілкуватися і розмовляти. ми балакучі, каже мама))))" - поділився Топалов під публікацією.

Відео: (instagram.com/vladtopalovofficial)

Підписникии артиста захопилися тим, який він турботливий тато і похвалили його інтонацію і вираз при читанні дитині.

"Супер!!! Думаю, що Головний слухач цих казок просто в захваті!!! Щастя і благополуччя вашої чудесної творчої сім'ї";

"Дуже навіть хороша ваша інтонація";

"Влад - ви чудовий батько!";

"Малюк лежить на животику)))";

"Так мило, щастя вам і вашим рідним";

"Який розумник! Ідеальний папка! Наслажлайтесь батьківством!";

"Коли тато займається з дитиною на це можна дивитися вічно, Влад молодець";

"Ось що значить чоловік дозрів до ролі батька", - пишуть розчулені користувачі мережі.

Фото: (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, молода мама Регіна Тодоренко розповіла про свої грандіозні плани - вона має намір поєднувати кар'єру і роль мами.

Зазначимо, що Регіна Тодоренко зізналася, що строго стежить за харчуванням чоловіка і показала його в домашній обстановці.

Раніше Регіна Тодоренко постала перед Владом Топаловим в пікантному образі, викликавши подив.