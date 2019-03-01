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Регіна Тодоренко зізналася, чим займається у перший день весни

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.03.2019 - 12:35
Регіна Тодоренко зізналася, чим займається у перший день весни
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча порекомендувала додати яскравих фарб у сірі будні

Українська телеведуча, яка через кілька тижнів після народження сина активно приступила до роботи над новими проектами, Регіна Тодоренко опублікувала на своїй сторінці Instagram вітання з першим днем весни і побажання прихильникам. Знаменитість зізналася, що вже відчуває наближення теплих днів і не звертає увагу на прогнози синоптиків, а тому вже розпаковує валізу з весняними речами.

"Ну що друзі, вітаю вас із першим днем весни! Скажіть, ви вже відчуваєте її наближення? І хоча синоптики обіцяють, що березень буде холодним, я вже починаю розпаковувати свою особливу весняну валізу, в якый зберігаю найяскравіші речі!" - зізналася Регіна підписникам.


"Навесні чомусь дуже хочеться робити щось таке, що, наприклад, у грудні, здалося б справжнім божевіллям. Здійснювати безглузді вчинки, фарбувати губи якимись божевільними відтінками, додати яскравих фарб в одяг, надіти жовті, зелені або фіолетові колготки і відправитися гуляти ще замерзлими вулицями! Навесні навіть відчуваєш себе щасливішою. І я бажаю кожному з вас яскравоъ і щасливоъ весни!" - щиро побажала телеведуча своїм підписникам.

Регіна Тодоренко зізналася, чим займається у перший день весниФото: Яскравий весняний образ Реґіни Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники не залишилися в боргу і у відповідь привітали Регіну з настанням весни.

  • "Регіна, і тебе теж із Першим днем весни, удачі тобі" - olgagru7030
  • "Шикарна" - _agentgirl_ida_
  • "Регіна,спасибі за пораду, ти дуже багатьом допомагаєш людям порадами, спасибі" - todoxgalich
  • "Щасливої весни, Регіна!" - leonidshodasevics
  • "Вас теж вітаю з першим днем весни!" - al.bina9069
  • "Ще пару тижнів тому гостро відчула наближення весни. Мрію зняти пуховики зовсім і вбратися в підбори" - knitting.vetrova
  • "Як завжди прекрасна" - mariya_dani
  • "Регіна, ти красуня в цих колготках кольору сонця..." - zainullina51

Нагадаємо, раніше Регіна полонила шанувальників стрункою фігурою в міні-спідниці, яку знаменитість ризикнула одягнути всього через кілька місяців після пологів. Стильний образ оцінили шанувальники телеведучої і обсипали компліментами в соцмережах.

Ще раніше Регіна Тодоренко відверто зізналася в б'юті-недоліках, однак телеведуча всіляко намагається надолужити прогалину в знаннях.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Регіна Тодоренкотелеведущая
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