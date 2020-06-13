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Дуже хочемо: Осадча поділилася несподіваними планами з Горбуновим

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.06.2020 - 10:58
Дуже хочемо: Осадча поділилася несподіваними планами з Горбуновим
Катя Осадча ( фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча надихнула промовою про подорожі по Україні

Катя Осадча та Юрій Горбунов обожнюють подорожі. Якщо раніше вони намагалися вирватися хоч на пару днів в Європу і влаштувати пізнавальний і активний вікенд удвох, то тепер із задоволенням вивчають мальовничі місця Київської області вже разом з синочком Іваном. Так, ведуча опублікувала в Instagram фото, на якому позує поруч з дерев'яною церквою в Витачеві Обухівського району.

Теледіва позує в зручному одязі для прогулянок – яскраво-жовтому кардигані, вкорочених світлих джинсах і червоних кросівках. Під знімком Катя поміркувала про красу України і поділилася планами.

"Багато років тому, коли я повернулася з роботи у Франції, поїхала з татом до мами та брата в Одеську область, де вони відпочивали. Звідти ми разом вирушили до Криму. Вже тоді я зрозуміла, що наша країна надзвичайно багата красою різноманітної і різнобарвної природи. Моря, гори, степи — все неповторне. Я мрію, що колись ми знову зможемо їздити до Криму, і справедливість буде оновлений. А доті, й цього літа зокрема, годину мандрувати рештою областей та регіонів України. Ми з родиною вже об'єднання їздили околиці Києва. Та в нас попереду нові обрії. Дуже хочемо вирушити на батьківщину Юрі, далі — до Карпат, де виготовляють мою улюблену Косівську кераміку, де досі зберігся бандерівський схрон, де мало людей і де можна дотримуватися всіх норм карантину", - написала звзда.

Дуже хочемо: Осадча поділилася несподіваними планами з Горбуновим

Катя Осадча захоплено освоює мальовничі місця біля Києва ( фото: instagram.com/kosadcha)

Також ведуча активно знімає нові випуски програми "Світське життя". Вона опублікувала кадр, зроблений в самому серці Києва, на мосту між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів. На ній – традиційна капелюшок і елегантний костюм з шортами сіро-блакитного благородного відтінку, на ногах – білі човники.

Дуже хочемо: Осадча поділилася несподіваними планами з Горбуновим

Катя Осадча вже готує нові випуски програми "Світське життя" ( фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що Катя Осадча похвалилася фото в чорному бікіні і своэю смачною ягідною вечерею.

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Автор: Lite

Теги Новини України Катя Осадча
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