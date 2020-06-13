Очень хотим: Осадчая поделилась неожиданными планами с Горбуновым

Катя Осадчая ( фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая вдохновила речью о путешествиях по Украине

Катя Осадчая и Юрий Горбунов обожают путешествия. Если раньше они старались вырваться хоть на пару дней в Европу и устроить познавательный и активный уикенд вдвоем, то теперь с удовольствием изучают живописные места Киевской области уже вместе с сыночком Иваном. Так, ведущая опубликовала в Instagram фото, на котром позирует рядом с деревянной церквушкой в Вытачеве Обуховского района.

Теледива позирует в удобной одежде для прогулок – ярко-желтом кардигане, укороченных светлых джинсах и красных кроссовках. Под снимком Катя порассуждала о красотах Украины и поделилась планами.

"Багато років тому, коли я повернулась з роботи у Франції, поїхала з татом до мами та брата в Одеську область, де вони відпочивали. Звідти ми разом вирушили до Криму. Вже тоді я зрозуміла, що наша країна надзвичайно багата красою різноманітної і різнобарвної природи. Моря, гори, степи — все неповторне. Я мрію, що колись ми знову зможемо їздити до Криму, і справедливість буде поновлена. А доти, й цього літа зокрема, час мандрувати рештою областей та регіонів України. Ми з родиною вже об’їздили околиці Києва. Та в нас попереду нові обрії. Дуже хочемо вирушити на батьківщину Юри, далі — до Карпат, де виготовляють мою улюблену Косівську кераміку, де досі зберігся бандерівський схрон, де мало людей і де можна дотримуватися всіх норм карантину", - написала звзда.

Катя Осадчая увлеченно осваивает живописные места возле Киева ( фото: instagram.com/kosadcha)

Также ведущая активно снимает новые выпуски программы "Светская жизнь". Она опубликовала кадр, сделанный в самом сердце Киева, на мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. На ней – традиционная шляпка и элегантный костюм с шортами серо-голубого благородного оттенка, на ногах – белоснежные лодочки.

Катя Осадчая уже готовит новые выпуски программы "Светская жизнь" ( фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, что Катя Осадчая похвасталась фото в черном бикини и своим вкусным ягодным ужином.

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Автор: Lite