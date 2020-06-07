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Горбунов освоїв несподівану професію і влаштував Осадчій в мікрошортах романтику на воді

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.06.2020 - 16:32
Горбунов освоїв несподівану професію і влаштував Осадчій в мікрошортах романтику на воді
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Юрій похвалився новим значущим досягненням

Юрій Горбунов і Катя Оадчая обожнюють подорожувати. Причому як по суші, так і по воді. Поки за кордон вони виїхати не можуть, пара насолоджується місцевими українськими краєвидами, а щоб робити це було простіше і приємніше ведучий освоїв нову професію – шкіпер. Тепер він готовий підкорювати річки та водні простори разом з коханою.

На фото з профілі Instagram Юрій позує за штурвалом яхти і повідомив, що може похвалитися новим досягненням – він став дипломованим шкіпером. На шоумені – біла сорочка і темні шорти, на голові – кепка, а кермо він міцно тримає руками в спеціальних яхтових рукавичках.

"Опановувати нову справу завжди не просто, але попереду моря і океани і бороздити буду їх вже як дипломованй шкіпер", - зізнався ведучий.

Горбунов освоїв несподівану професію і влаштував Осадчій в мікрошортах романтику на воді

Горбунов освоїв несподівану професію і влаштував Осадчій в мікрошортах романтику на воді

Фото: Юрій Горбунов став шкіпером і повів яхту (instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники прийшли в захват від такої несподіваної новини та побажали новоспеченому яхтсменові удачі і попутного вітру.

До речі, підтримати коханого, а заодно і покататися з ним вирішила Катя Осадча. Щасливі фото пари вона розмістила на своїй сторінці в instagram.

Так, вона показала фото чоловіка, який впевнено тримає в руках штурвал і з гордістю підписала знімок: "Моя стихія! На Дніпрі чудово! Юрій Горбунов мій майбутній капітан".

Горбунов освоїв несподівану професію і влаштував Осадчій в мікрошортах романтику на воді

Фото: Осадча показала Горбунова за штурвалом яхти (instagram.com/kosadcha)

Також Катя не упустила можливості попозувати на яхті в джинсових коротких шортах і легкій небесно-блакитній сорочці, стоячи босоніж на палубі, а також похвалилася нескінченними стрункими ніжками.

Горбунов освоїв несподівану професію і влаштував Осадчій в мікрошортах романтику на воді

Горбунов освоїв несподівану професію і влаштував Осадчій в мікрошортах романтику на воді

Фото: Осадча засветла довгі ніжки під час прогулянки по Дніпру (instagram.com/kosadcha)

До речі, під фото майбутнього каптана підтримали друзі сім'ї – зіркова пара Потап і Настя Каменських. "Шкіпер!" - підписав фотосет на яхті репер, а співачка залишила смайл-сердечко. Підписники ведучої приєдналися до привітань.

  • Фото супер! Приємного відпочинку!
  • Ну, з таким капітаном Катю можна не тільки по Дніпру
  • Дуже класно
  • Капітан серйозний!
  • Шикарна

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча показала рідкісне фото зі своїми батьками з особливого приводу.

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Автор: Lite

Теги Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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