Весь світ зачекає: тендітна Катя Осадча в бікіні показала своє абсолютне щастя

Катя Осадча ( фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча насолоджується щедрими літніми дарами природи

Катя Осадча приступила до активної роботи і творчої діяльності – вона знімає нові цікаві випуски "Світського життя", але як і раніше левову частку дозвілля проводить вдома. Так, спекотний літній день вона вважає за краще знаходитися не на знімальному майданчику, а біля заміського будинку та басейну, насолоджуючись щедрими літніми дарами природи. Відповідне фото теледіва опублікувала на сторінці в Instagram.

Катя вбралася в чорний бікіні з верхом балконет без бретелей – купальник ідеально сів на її стрункі тендітні форми, волосся вона зібрала ззаду, а на її обличчі немає й грама косметики. Ведуча тримає в руках велику миску з черешнею і соковитою полуницею та мружиться від задоволення.

Зірка розмістилася якраз біля басейну, розстеливши плед прямо на газоні. За її спиною можна розглянути "грибок" -парасольку і затишний шезлонг-лежак, а також підвісне крісло-кокон.

Катя Осадча насолоджується літнім днем на галявині біля басейну ( фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники звернули увагу на затишний візерунчастий плед, на якому розташувалася Катя. Вона уточнила, що він був куплений на мукачівському перевалі. Звичайно ж, зовнішній вигляд Каті також спровокував шквал компліментів в її адресу.

Катя, ти супер, вмієш щиро радіти життю! Це дорогого коштує

І нехай весь світ зачекає

Яка ж ви красунечка, Катруся

Так, гарне фото. Літо, тепло,смаколики, краса

Катінька, Ви така красуня! Просто неймовірно ніжна!

Ніжна і тендітна

Дуже сексуальна

Катя, Ви – прекрасна

Краса

Прекрасна

Як все гармонійно!

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча блиснула стрункими ніжками на яхті, за штурвалом якій опинився її чоловік Юрій Горбунов – він офіційно став шкіпером і відправився на річкову прогулянку по Дніпру.

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Автор: Lite