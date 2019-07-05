"Стало дуже спекотно": Холостяк 9 здивував постільним фото з обраницею

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Микита Добринін поділився цікавими подробицями спільного життя з коханою

Головний герой шоу "Холостяк 9" Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова після проекту вирішили жити разом і навіть переїхали в спільну квартиру. Закохані наводять затишок у своєму сімейному гніздечку, обживають його, наповнюють приємними дрібницями, які створюють комфорт і особливу атмосферу душевності, а також в їх оселі багато квітів і рослин. Пара проводить багато часу разом і поза домом – у них з'явилося чимало спільних друзів, з якими Микита і Даша з задоволенням проводят дозвілля. Закохані діляться з шанувальниками подробицями своїх стосунків та регулярно публікують спільні фото. Але екс-холостяк вирішив піти далі і пустив шанувальників ... в спальню! Він опублікував в Instagram постільне фото і поділився подробицями спільного життя з коханою.

Микита позує, лежачи на ліжку. Він прикрився простирадлом і завів одну руку за голову - шанувальники змогли оцінити його торс і спортивну форму. Екс-холостяк тримає руку Даші, яка в цей час залишилася за кадром.

"Ще під час проекту ми з Дашею міркували на тему, хто з нас "сова" чи "жайворонок". Пам'ятаєте? Але я вважаю, все це легко змінюється, коли ви починаєте жити разом. Зараз можемо і до обіду провалявся в ліжку, а іноді і в сім ранку прокинутися, щоб швидше приготувати сніданок", - зізнався він.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Даша також вирішила внести ясність і залишила дуже пікантний коментар під постом Микити. "Мені здається, що раптово стало дуже жарко", - написав дівчина.

Скріншот коментарів

Шанувальники пари тут же кинулися комутувати провокативне фото парочки.

"Ох, як постіль зім'ята. Молодці!", "Любов рухає вами", "Фото не із серії "йди за мною", а з серії "іди до мене". Фока крута!", "Ви дуже милі. Не можу надивитися", "Микита, а ти красень!", "Жарко. Дуже!", "Кльові", "Красива.... Постільна білизна", "Щастя вам!" - відзначали фоловери.

Скріншот коментарів

Раніше обраниця Микити Добриніна, Даша Квіткова розкрила деталі спільного побуту з коханим.

До речі, переможниця Холостяк 9 Дар'я Квіткова поділилася секретом свого незабутнього подарунка для Микити Добриніна.