Хотілося бути казковою: Аліна Гросу вийшла на червону доріжку у весільній сукні

Співачка вийшла в світ разом з чоловіком
Церемонія нагородження ювілейної музичної премії "М1 Music Awards. П'ять" пройшла в Києві 30 листопада і зібрала кращих представників українського шоу-бізнесу. Співачка Аліна Гросу, яка цього літа вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова, також відвідала захід і пройшлася по червоній доріжці разом з чоловіком.
Знімками з премії артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Варто відзначити, що вона вибрала для появи на публіці дещо несподіваний наряд - і вже не в перший раз! Гросу позувала фотографам в мереживній білій сукні з довгим шлейфом, яка виглядає, ніби весільний наряд.
Прикрашена пір'ям сукня підкреслила тонку талію співачки, а також дозволяла побачити її оголену спину. Доповнили ефектний лук красива зачіска і ніжний макіяж.
Фото: Аліна Гросу з чоловіком (instagram.com/alina_grosu)
"У цей холодний, але святковий день хотілося бути дуже світлою та казковою", - прокоментувала вибір наряду Аліна.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Яскраві кадри швидко зібрали безліч лайків і захоплених коментарів.
Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)
Нагадаємо, Аліна Гросу в незвичайному образі вийшла у світ з чоловіком - співачка з'явилася на "Балу химер" в Києві в наряді черниці.