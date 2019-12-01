Хотілося бути казковою: Аліна Гросу вийшла на червону доріжку у весільній сукні

Церемонія нагородження ювілейної музичної премії "М1 Music Awards. П'ять" пройшла в Києві 30 листопада і зібрала кращих представників українського шоу-бізнесу. Співачка Аліна Гросу, яка цього літа вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова, також відвідала захід і пройшлася по червоній доріжці разом з чоловіком.

Знімками з премії артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Варто відзначити, що вона вибрала для появи на публіці дещо несподіваний наряд - і вже не в перший раз! Гросу позувала фотографам в мереживній білій сукні з довгим шлейфом, яка виглядає, ніби весільний наряд.

Прикрашена пір'ям сукня підкреслила тонку талію співачки, а також дозволяла побачити її оголену спину. Доповнили ефектний лук красива зачіска і ніжний макіяж.

Фото: Аліна Гросу з чоловіком (instagram.com/alina_grosu)

"У цей холодний, але святковий день хотілося бути дуже світлою та казковою", - прокоментувала вибір наряду Аліна.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Яскраві кадри швидко зібрали безліч лайків і захоплених коментарів.

Супер найкрасивіша пара

На 2 фото нагадуєш героїню казки «Снігова королева». Дуже гарне плаття

Аліночка, в цьому платті виглядаєте просто безподобно!!! Це просто вау!

Яка шикарна

Принцеса

Яке гарне плаття. Красуня!!!!

ти дуже красива

Королева

Яка ніжна

Нереальна

Божественно

Яка ти гарна. Казково прекрасна) Шикарне плаття і Пара

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, Аліна Гросу в незвичайному образі вийшла у світ з чоловіком - співачка з'явилася на "Балу химер" в Києві в наряді черниці.