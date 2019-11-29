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Стильна черниця: Аліна Гросу в незвичайному образі вийшла у світ з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.11.2019 - 11:46
Стильна черниця: Аліна Гросу в незвичайному образі вийшла у світ з чоловіком
Фото: Аліна Гросу з чоловіком (instagram.com/alina_grosu)

Співачка стала переможницею в номінації "П'ять суконь і одне весілля року"

Днями телеканал "Україна" влаштував яскравий "Бал химер" в Києві, які відвідали багато знаменитостей. Зазначимо, що в цей вечір відбулася церемонія нагородження зірок естради, приурочена до п'ятиріччя передачі "Зоряний шлях". Селебріті красувалися на червоній доріжці в ефектних образах - так, Оля Поолякова прийшла у сяючій відвертій сукні по фігурі і сітчастій накидці з камінням. Відвідала захід і співачка Аліна Гросу зі своїм чоловіком Олександром.

До речі, артистка стала переможницею в номінації "П'ять суконь і одне весілля року" - адже під час свого розкішного весілля в Італії в липні цього року Аліна змінила відразу кілька нарядів за один вечір.

Для виходу в світ Гросу обрала вельми незвичайний лук - вона позувала фотографам в образі черниці у чорній рясі з білими вставками, спеціальному головному уборі і з хрестом на грудях. Олександр же був в класичному чорному костюмі. Зазначимо, що в такому образі співачка раніше з'являлася в одному зі своїх кліпів.

Стильна черниця: Аліна Гросу в незвичайному образі вийшла у світ з чоловіком

Фото: Аліна Гросу з чоловіком (kanalukraina.tv)

Молоде подружжя з задоволенням позували на камеру і виглядали дуже щасливими.

"Весілля року!) ура. Спасибі "Зірковий шлях", - написала Аліна під знімком у своєму Instagram.

Стильна черниця: Аліна Гросу в незвичайному образі вийшла у світ з чоловіком

Фото: Аліна Гросу з чоловіком (instagram.com/alina_grosu)

Користувачі мережі засипали юну пару захопленими коментарями.

  • Боже, які гарні
  • Супер
  • Красиві!!!!! Любові і щастя ВАМ ВІЧНОГО!!!
  • Які Ви красиві. Ураа, мої Вітання. Здоров'я і щастя Вам. Аліна, а скільки років Ви вже разом?
  • Нехай ваша Любов ні коли не проходить . Зберігайте Любов свою до кінця!!!
  • Клас
  • Ви дуже гарна пара, навіть схожі між собою.
  • Дуже красива пара на землі, чоловік і дружина
  • Ви дуже гармонійна, красива пара,любові вам великої і щирої
  • Ви такі гарні
  • Красунчики які!

Стильна черниця: Аліна Гросу в незвичайному образі вийшла у світ з чоловіком

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, що Аліна Гросу вразила несподіваним образом в стилі дев'яностих. Вона позувала в спокусливому комбінезоні і шубці з леопардовим принтом.

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