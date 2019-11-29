Стильна черниця: Аліна Гросу в незвичайному образі вийшла у світ з чоловіком

Співачка стала переможницею в номінації "П'ять суконь і одне весілля року"
Днями телеканал "Україна" влаштував яскравий "Бал химер" в Києві, які відвідали багато знаменитостей. Зазначимо, що в цей вечір відбулася церемонія нагородження зірок естради, приурочена до п'ятиріччя передачі "Зоряний шлях". Селебріті красувалися на червоній доріжці в ефектних образах - так, Оля Поолякова прийшла у сяючій відвертій сукні по фігурі і сітчастій накидці з камінням. Відвідала захід і співачка Аліна Гросу зі своїм чоловіком Олександром.
До речі, артистка стала переможницею в номінації "П'ять суконь і одне весілля року" - адже під час свого розкішного весілля в Італії в липні цього року Аліна змінила відразу кілька нарядів за один вечір.
Для виходу в світ Гросу обрала вельми незвичайний лук - вона позувала фотографам в образі черниці у чорній рясі з білими вставками, спеціальному головному уборі і з хрестом на грудях. Олександр же був в класичному чорному костюмі. Зазначимо, що в такому образі співачка раніше з'являлася в одному зі своїх кліпів.
Фото: Аліна Гросу з чоловіком (kanalukraina.tv)
Молоде подружжя з задоволенням позували на камеру і виглядали дуже щасливими.
"Весілля року!) ура. Спасибі "Зірковий шлях", - написала Аліна під знімком у своєму Instagram.
Фото: Аліна Гросу з чоловіком (instagram.com/alina_grosu)
Користувачі мережі засипали юну пару захопленими коментарями.
Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)
Нагадаємо, що Аліна Гросу вразила несподіваним образом в стилі дев'яностих. Вона позувала в спокусливому комбінезоні і шубці з леопардовим принтом.