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Дорофєєвій та Дантесу довелося боротися за місце в електричці по дорозі в Париж (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.04.2019 - 16:35
Дорофєєвій та Дантесу довелося боротися за місце в електричці по дорозі в Париж (фото)
Фото: Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (instagram.com/vladimirdantes)

Ведучий розповів, як навчився бойко відвойовувати місця в громадському транспорті

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес проводять романтичну відпустку в Амстердамі. Їх прездка збіглася з днем народження співачки, який вона відзначила у столиці Нідерландів в компанії коханого чоловіка і друзів. З такої нагоди пара влаштувала сімейний стріт-стайл фотосет, віддавшись почуттям перед об'єктивом фотографа. Знімки зворушили шанувальників пари, які не втомлюються захоплюватися відносинами знаменитостей. Так, Вові і Наді захотілося урізноманітнити свій відпочинок і вони махнули в ...Париж! Правда, не обійшлося без пригод по дорозі. Знімками поїздки Дантес поділився в Instagram.

Вова вирішив показати жартівливе спільне фото з дружиною. У кадрі вони обидва "сидять" в телефонах з цікавістю щось розглядаючи на екрані. Надя одягнена в довгу сукню лимонного кольору і піджак у смужку оверсайз.

"Любимо проводити час разом. Завжди є про що поговорити", - з гумором підписав кадр ведучий.

Дорофєєвій та Дантесу довелося боротися за місце в електричці по дорозі в Париж (фото)

Фото: Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (instagram.com/vladimirdantes)

Володя розповів про поїздку з Амстердама в Париж на електричці. Виявилося, зірковій парі довелося поборотися за місце. Але блогер, навчений багаторічних досвідом штурмів електричок у рідному Харкові, був упевнений у своїх силах і "відвоював" сидячі місця для себе і дружини.

"Амстердам-Париж. Пересадка в Брюсселі. Місць у поїзді немає. Просто хто встиг, той і сів. Добре, що в 1998 році кожні вихідні ми з батьками їздили Харків-Перфомайськ-Харків. І я знаю, як битися за місце", - пояснив Вова.

Дорофєєвій та Дантесу довелося боротися за місце в електричці по дорозі в Париж (фото)

Фото: Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (instagram.com/vladimirdantes)

Раніше Надя Дорофєєва показала шанувальникам зворушливе романтичне чорно-біле фото з чоловіком, зроблене на вулиці в Амстердамі.

До речі Володимир Дантес трепетно привітав дружину з днем народження і зізнався їй у коханні.

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