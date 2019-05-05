"Хороший хлопець": Оля Полякова розповіла про стосунки дочки з бойфрендом

Популярна співачка Оля Полякова ще в недавньому інтерв'ю говорила про те, що у її старшої дочки Маші, яка як дві краплі води зовні схожа на маму, поки немає сотсунків, та і заводити їх юної красуні рано. Але дівчинка вирішила інакше – вона показала фото зі своїм бойфрендом на ім'я Максим і зізналася, що вони зустрічаються. Зкохані відпочивають із батьками в Єгипті і з задоволенням публікуют спільні фото. Втім, "суперблондинка" теж захотіла відкрити завісу таємниці і висловилася про відносини старшої дочки і її обранця в сторіз Instagram.

"Королева ночі" вважає, що про серйозні стосунки говорити поки рано, а почуття між молодими людьми – це, швидше за все, дружба. До обранця дочки співачка ставиться добре.

"Думаю, що їм обом подобається думати, що вони пара. Думаю, поки вони просто друзі, але ставлюся чудово, він хороший хлопчик", - висловилася зірка.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Маша ж опублікувала в фотоблозі кілька фото зі своїм коханим, а в розділі "історії", відповідаючи на запитання підписників, підтвердила, що вони зустрічаються.

"Твоя людина - та, для кого ти на першому місці сім днів на тиждень, а не тільки тоді, коли дозволяє час і обставини", - підписала вона спільне фото в обіймах Максима.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Шанувальники дівчинки почали навперебій вітати її і відзначати, що Маша і Максим виглядають щасливими. Але знайшлися і ті, хто вирішив, що юній красуні ще рано заводити відносини.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Так класно виглядаєте разом!", "Дуже гарні!", "Дуже милі. Ви підходите один одному", "Гарненькі! Успіхів Вам у відносинах!", "Начебто тільки що була така маленька. У свої 14 років мудра, вся в маму. Машенька, моя любов, люблю і бажаю всього найкращого в житті!", "Які милі!" - писали коментатори.

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