"Хороші хлопці": Потап показав свою "привітну" команду

Команда MOZGI не дуже зраділа, що її знімають
Популярний український виконавець і продюсер Олексій Потапенко показав "привітних і хороших хлопців" зі своєї команди. Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Гарні, привітні хлопці", - йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах видно, що члени команди не дуже зраділи, що їх знімають. Це стало причиною відповідних коментарів з боку користувачів.
Відео: Потап і його "ввічливі" хлопці (instagram.com/realpotap)
"Чудові хлопці", - сказала користувач Ірина Цімох.
"Сама привітність. Особливо фіги тут гармонійно виглядають", - підкреслила юзер Вікторія Лепетчикова.
"Жесть. Не дуже красиво", - уточнила користувач Людмила Алекперова.
Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)
Раніше ми писали, що Потап пожартував над своєю колегою Тіною Кароль, зробивши пікантне фото з її зображенням.
Співачка не залишилася в боргу. Тіна Кароль оригінально відповіла Потапу на його кумедний ролик анонсу дев'ятого сезону шоу Голос країни, в якому репер трудиться в спортзалі під хіт "Здатися ти завжди встигнеш".