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"Хороші хлопці": Потап показав свою "привітну" команду

Lite » Зірки 22.12.2018 - 17:47
"Хороші хлопці": Потап показав свою "привітну" команду
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Команда MOZGI не дуже зраділа, що її знімають

Популярний український виконавець і продюсер Олексій Потапенко показав "привітних і хороших хлопців" зі своєї команди. Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Гарні, привітні хлопці", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах видно, що члени команди не дуже зраділи, що їх знімають. Це стало причиною відповідних коментарів з боку користувачів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Відео: Потап і його "ввічливі" хлопці (instagram.com/realpotap)

"Чудові хлопці", - сказала користувач Ірина Цімох.

"Сама привітність. Особливо фіги тут гармонійно виглядають", - підкреслила юзер Вікторія Лепетчикова.

"Жесть. Не дуже красиво", - уточнила користувач Людмила Алекперова.

&quot;Хороші хлопці&quot;: Потап показав свою &quot;привітну&quot; команду

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Раніше ми писали, що Потап пожартував над своєю колегою Тіною Кароль, зробивши пікантне фото з її зображенням.

Співачка не залишилася в боргу. Тіна Кароль оригінально відповіла Потапу на його кумедний ролик анонсу дев'ятого сезону шоу Голос країни, в якому репер трудиться в спортзалі під хіт "Здатися ти завжди встигнеш".

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