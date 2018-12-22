"Хороші хлопці": Потап показав свою "привітну" команду

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Команда MOZGI не дуже зраділа, що її знімають

Популярний український виконавець і продюсер Олексій Потапенко показав "привітних і хороших хлопців" зі своєї команди. Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Гарні, привітні хлопці", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах видно, що члени команди не дуже зраділи, що їх знімають. Це стало причиною відповідних коментарів з боку користувачів.

Відео: Потап і його "ввічливі" хлопці (instagram.com/realpotap)

"Чудові хлопці", - сказала користувач Ірина Цімох.

"Сама привітність. Особливо фіги тут гармонійно виглядають", - підкреслила юзер Вікторія Лепетчикова.

"Жесть. Не дуже красиво", - уточнила користувач Людмила Алекперова.

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Раніше ми писали, що Потап пожартував над своєю колегою Тіною Кароль, зробивши пікантне фото з її зображенням.

Співачка не залишилася в боргу. Тіна Кароль оригінально відповіла Потапу на його кумедний ролик анонсу дев'ятого сезону шоу Голос країни, в якому репер трудиться в спортзалі під хіт "Здатися ти завжди встигнеш".