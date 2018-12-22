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"Хорошие ребята": Потап показал свою "приветливую" команду

Lite » Звезды 22.12.2018 - 17:47
"Хорошие ребята": Потап показал свою "приветливую" команду
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Команда MOZGI не очень обрадовалась, что ее снимают

Популярный украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко показал "приветливых и хороших ребят" из своей команды. Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Хорошие, приветливые ребята", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах видно, что члены команды не очень обрадовались, что их снимают. Это стало причиной смелых комментариев со стороны пользователей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Видео: Потап и его "вежливые" ребята (instagram.com/realpotap)

"Замечательные ребята", - сказала пользователь Ирина Цимох.

"Сама приветливость. Особенно фиги тут гармонично смотрятся", - подчеркнула юзер Виктория Лепетчикова.

"Жесть. Не очень красиво", - уточнила пользователь Людмила Алекперова.

&quot;Хорошие ребята&quot;: Потап показал свою &quot;приветливую&quot; команду

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Ранее мы писали, что Потап подшутил над своей коллегой Тиной Кароль, сделав пикантное фото с ее изображением.

Певица не осталась в долгу. Тина Кароль оригинально ответила Потапу на его юморной ролик анонса девятого сезона шоу Голос країни, в котором рэпер трудится в спортзале под хит "Сдаться ты всегда успеешь".

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