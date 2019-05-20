Плюси і мінуси смузі: як правильно готувати корисний напій

Експерт дала поради з приготування корисного коктейлю
Смузі давно вже став синонімом правильного харчування та здорового раціону. Але далеко не всі знають, як правильно приготувати цей напій, щоб він був максимально корисним і багатим вітамінами і мікроелементами. Про тонкощі вживання смузі на сторінці в Instagram написала дієтолог Альбіна Комісарова.
Для початку варто розібратися, що собою представляє цей популярний напій. Смузі - це густий коктейль з фруктів/овочів/зелені, іноді з додаванням молока, сиру, вівсянки. Простіше кажучи, в смузі можна покласти все, що душі завгодно.
Смузі відмінне джерело вітамінів, прекрасний спосіб з'їсти більше овочів і фруктів, якщо звичайні цілі фрукти вам набридли чи ваші діти від них абсолютно відмовляються. Наприклад, ви навряд чи з'їсте відразу 2 яблука, пучок зелені, стебло селери і запьете все це склянкою води. А в смузі виггляді це чудово виходить зробити.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Що відбувається з клітковиною?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Які мінуси у смузі?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Дієтолог рекомендує готувати смузі так:
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