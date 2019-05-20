Плюси і мінуси смузі: як правильно готувати корисний напій

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт дала поради з приготування корисного коктейлю

Смузі давно вже став синонімом правильного харчування та здорового раціону. Але далеко не всі знають, як правильно приготувати цей напій, щоб він був максимально корисним і багатим вітамінами і мікроелементами. Про тонкощі вживання смузі на сторінці в Instagram написала дієтолог Альбіна Комісарова.

Для початку варто розібратися, що собою представляє цей популярний напій. Смузі - це густий коктейль з фруктів/овочів/зелені, іноді з додаванням молока, сиру, вівсянки. Простіше кажучи, в смузі можна покласти все, що душі завгодно.

Смузі відмінне джерело вітамінів, прекрасний спосіб з'їсти більше овочів і фруктів, якщо звичайні цілі фрукти вам набридли чи ваші діти від них абсолютно відмовляються. Наприклад, ви навряд чи з'їсте відразу 2 яблука, пучок зелені, стебло селери і запьете все це склянкою води. А в смузі виггляді це чудово виходить зробити.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що відбувається з клітковиною?

вона не руйнується, але подрібнюється, тому смузі - хороший джерело клітковини;

доступність цукру вище, ніж в цілому фрукті, але нижче, ніж у соку, тому просто робіть смузі навпіл з овочами та зеленню або робіть невеликі порції: 200 мл, замість стандартних 350;

основою для смузі необов'язково має виступати молоко або вершки, це може бути звичайна вода, кефір, рослинне молоко, це знизить жирність продукту.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Які мінуси у смузі?

якщо робити його тільки фруктовим, вибирати жирну основу, то смузі виходить десертом;

ми можемо з'їсти більше, ніж зазвичай в рідкій формі, тому якщо ви і так добре їсте цілі овочі і фрукти, можна і без смузі обійтися.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог рекомендує готувати смузі так:

вибираємо легку основу;

додаємо зелень або зелені овочі;

фрукти або ягоди для солодощі;

улюблені добавки: насіння, какао, лимонний сік, арахісове масло і т. д.

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