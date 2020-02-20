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"Хом'як": Наталія Могилевська показала обличчя після операції

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.02.2020 - 15:56
"Хом'як": Наталія Могилевська показала обличчя після операції
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка знайшла креативний спосіб приховати наслідки хірургічного втручання

Наталя Могилевська – закохана і щаслива, вона переживає період творчого піднесення і приміряє на себе нові ролі. Наприклад, співачка стала тренером "Ліги Сміху" і разом зі своїми підопічними придумує і репетирує жарти, задіявши своє почуття гумору та акторську майстерність. Так, зірка вирішила не пропускати репетицію навіть з поважної причини – їй зробили стоматологічну операцію, що дещо вплинуло на зовнішній вигляд.

Співачка записала відеозвернення,і постала перед шанувальниками без макіяжу, зате з написом на щоці. І пояснила, що ж сталося.

"Всім привіт. Я пережила сьогодні стоматологічну операцію і у мене опухла щічка. А мені сьогодні зустрічатися з командами, там красиві молоді люди... Загалом, я вирішила ось так креативненько проблему. Ось цим ще відрізняються творчі божевільні люди від звичайних. Всім гарного дня! Не сумуйте, якщо з вашої щічкою щось не так", – звернулася співачка до шанувальників, показавши напис на вилиці "Хом'як".

"Ніколи не сумуйте! Посміхайтеся усьому, що приносить життя! Люблю!" - підписала вона веселе відео.

Шанувальники Наталії похвалили її за неординарний підхід і побажали якнайшвидшого одужання.

  • Супер! Відмінне рішення!
  • Красуня
  • Видужуй скоріше
  • Гарно
  • Наташка, ти красуня і талант
  • Наташа, Ви молодчинка
  • Головне - гарне почуття гумору

Скріншот коментарів

Раніше Наталія Могилевська зізналась, що живе на дві країни, адже її коханий працює за кордоном.

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