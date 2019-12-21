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Наталя Могилевська в прозорій спідниці розкрила секрет гармонійних відносин з чоловіками

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.12.2019 - 14:09
Наталя Могилевська в прозорій спідниці розкрила секрет гармонійних відносин з чоловіками
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Артистка захопила відвертим образом і відмінним почуттям гумору

Наталя Могилевська зараз закохана і щаслива - співачка зізналася в почуттях до коханого у новій пісні "Покохала", а також розговорилася про деталі їх доленосної зустрічі. Втім, зірка воліє поки що не розкривати особистість і обличчя обранця. Однак 44-річна артистка просто-таки світиться, що не раз відзначали її шанувальники. На новому знімку в своєму Instagram вона приміряла вельми пікантний образ і дала пораду про відносини.

Наталія опублікувала оригінальне фото, на якому позує в спокусливому вбранні - піджаку з анімалістичним принтом і поясом і прозорій спідниці. Завершують ефектний лук сріблясті босоніжки на підборах і гарні прикраси.

Зірка позує разом з манекеном у стильному костюмі, спершись на його плече. У підпису вона жартома зазначила, що саме з таким чоловіком можна побудувати прекрасні відносини.

"Дівчата, якщо у відносинах з чоловіком у вас все чудово, швидше за все, це манекен", - написала Могилевська.

Наталя Могилевська в прозорій спідниці розкрила секрет гармонійних відносин з чоловіками

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фолловери оцінили яскравий образ і жарт співачки і засипали її компліментами.

  • Сто пудово
  • Ти виходиш заміж? Бігають по інтернету твої фото з якимось красенем, ландшафтним дизайнером
  • Кавалери закінчилися, капець
  • браво!
  • Тоді у мене чоловік манекен
  • Натяк?
  • Швидше за все ви їх вибираєте бесбашенных.
  • Звучить смішно, але це правда
  • Це точно)))
  • Точняк, мудро сказано
  • Геніально
  • найкрасивіші ноги українського шоу-бізнесу

Наталя Могилевська в прозорій спідниці розкрила секрет гармонійних відносин з чоловіками

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська зізналася, яких чоловіків тепер обирає. Співачка розповіла, як підходила до вибору "свого" чоловіка раніше і що змінилося зараз.

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