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Живу на дві країни: Наталя Могилевська поскаржилася на труднощі у стосунках з коханим

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.02.2020 - 16:39
Живу на дві країни: Наталя Могилевська поскаржилася на труднощі у стосунках з коханим
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка поділилася рецептом позбавлення від зимової хандри

Наталя Могилевська не приховує, що вона закохана і, нарешті, зустріла того самого. Співачка не поспішає розкривати особистість свого чоловіка і дає про нього інформацію дуже дозовано. Втім, вона зізнається, що нові почуття її окрылаяют і надихають, а в якості оди своєму коханню вона написала пісню "Покохала", яка вже встигла підкорити серця слухачів. В інтерв'ю Каті Осадчій і програмі "Світське життя" артистка розповіла про деякі труднощі у стосунках з другою половинкою, а також поділилася дієвою рекомендацією позбавлення від зимової хандри.

Наталя розсекретила власний оригінальний рецепт від зимової депресії. Співачка пофарбувала стіни офісу в жовто-червоні кольори, і тепер у неї в приміщенні завжди тепло і сонячно.

"Цей червоний і жовтий дає такий вогонь, що мені сонячно завжди. Навіть спекотно", - зізнається зірка.

Живу на дві країни: Наталя Могилевська поскаржилася на труднощі у стосунках з коханим

Фото: Наталя Могилевська та Катя Осадча (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Також вона далала рада, як підбадьоритися і наповниться енергією в період міжсезоння. "Фарбуйте стіни, фарбуйте очі, а краще закрийте очі і уявіть, що сонце встає над водою. І це теж працює", - запевнила співачка.

До Дня всіх закоханих Наталія готує сюрприз не тільки для прихильників, але і для коханого – вона хоче випустити лаундж версію свого хіта "Покохала". "Вийде повільна і дуже сексуальна версія. Добре, коли одним пострілом двох зайців", - зізналася артистка.

Катя нагадала, що коханий чоловік співачки живе за кордоном і періодично прилітає до неї, і це ускладнює спілкування пари.

Відео: YouTube/ Світське життя

"Мені справді доводиться зараз жити на дві країни. У нього там все життя. Він викладач, він працює ще. А у мене – тут, тому що моє життя пов'язане з цією країною. Як ми будемо це вирішувати, я не знаю", - констатувала зірка.

Раніше Наталія Могилевська засвітила стрункі ніжки в оригінальному сріблястому платті-кімоно.

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Новини України Наталя Могилевська
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