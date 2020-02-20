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"Хомяк": Наталья Могилевская показала лицо после операции

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.02.2020 - 15:56
"Хомяк": Наталья Могилевская показала лицо после операции
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица нашла креативный способ скрыть последствия хирургического вмешательства

Наталья Могилевская – влюблена и счастлива, она переживает период творческого подъема и примеряет на себя новые роли. Например, певица стала тренером "Лиги Смеха" и вместе со своими подопечными придумывает и репетирует шутки, задействовав свое чувство юмора и актерское мастерство. Так, звезда решила не пропускать репетицию даже по уважительной причине – ей сделали стоматологическую операцию, что несколько повлияло на внешний вид.

Певица записала видеообращение,и предстала перед поклонниками без макияжа, зато с надписью на щеке. И пояснила, что же произошло.

"Всем привет. Я пережила сегодня стоматологическую операцию и у меня опухла щечка. А мне сегодня встречаться с командами, там красивые молодые люди… В общем, я решила вот так креативненько проблему. Вот этим еще отличаются творческие сумасшедшие люди от обычных. Всем хорошего дня! Не унывайте, если с вашей щечкой что-то не так", – обратилась певица к поклонников, показав надпись на скуле "Хомяк".

"Никогда не унывайте! Улыбайтесь всему, что приносит жизнь! Люблю!" - подписала она забавное видео.

Поклонники Натальи похвалили ее за неординарный подход и пожелали скорейшего выздоровления.

  • Супер! Отличное решение!
  • Красотка
  • Поправляйся поскорее
  • Гарно
  • Наташка, ты красотка и талант
  • Наташа, Вы умничка
  • Главное - хорошее чувство юмора

Скриншот комментариев

Ранее Наталья Могилевская призналась, что живет на две страны, ведь ее любимый работает за границей.

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