Холостяк 9 з нареченою розкрили інтимні подробиці один про одного і ім'я майбутнього сина

Холостяк 9 Микита Добринін і його наречена Дарина Квіткова перенесли весільне торжество через карантин і пандемію коронавіруса – вони планували розписатися 23 травня, але тепер, схоже, знаменна подія відбудеться восени. Пара перевіряє свої стосунки на міцність під час самоізоляції, а ведучий дає поради закоханим, як не посваритися і не розійтися в цей складний період. До речі, Микита і Даша досить непогано вивчили один одного за півтора року разом, і тепер їм випав шанс перевірити це.

Закохані поділилися в Instagram відео, на якому відповідають на питання про другу половинку, а у випадку неправильної відповіді їх б'є струмом. "Ви думали, що це так легко, знати все один про одного? Ось зараз і перевіримо", - підписав Микита ролик.

Так, в якості стартового завдання екс-холостякові довелося відгадати ім'я першого кохання Даші – він чомусь вирішив, що хлопця звали Єгор. Насправді ж це був Олексій – однокласник дівчини.

Пара не посоромилася розкрити інтимні подробиці. Наприклад, Даша голить ноги раз у два дні, тоді як Микита вважав, що цей процес відбувається раз на тиждень. Також він назвав частину тіла, яку миє в душі в першу чергу. Це виявилася голова, а ось його нареченій не вдалося вгадати відповідь коханого. Екс-холостяк не зміг сказати, в якій позі любить спати його кохана - Даша відпочиває на животі, а Микита вважав, що на боці.

Також закохані допустили помилки ще в ряді питань. Наприклад, Даша вперше відвідала Єгипет і Італійські Альпи, а Микита порахував, що це була Австрія. Не подужав ведучий і питання про кількість пар взуття другої половинки. Він відповів, що босоніжок, кросівок, черевиків і іншого в гардеробі у Даші "300, як спартанців". На ділі виявилося, що у дівчини 20 пар взуття.

Те ж стосувалося і останньої покупки з гардеробу дівчини. Обновку купив їй наречений. Даша сказала, що це чорна кофта-худі, а Микита вважав, що придбанням був світшот з тигром.

Фото: Микита Добринін і Дарина Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Але була і єдність у відповідях пари. Так, Даша вгадала, що Микита найчастіше носить кросівки, а також те, що синові пара дала б ім'я Лев. Дівчина без зволікання назвала і розмір взуття коханого – 42.

Нагадаємо, що раніше наречена Холостяка 9 Микити Добриніна Дарія Квіткова зворушила зізнанням про коханого і заявила, що щаслива з ним.