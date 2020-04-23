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Дарує мені запаморочливе щастя: наречена Холостяка зворушила визнанням про коханого

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.04.2020 - 12:27
Дарує мені запаморочливе щастя: наречена Холостяка зворушила визнанням про коханого
Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Даша Квіткова розповіла, як змінилося її життя після зустрічі з Микитою

9 сезон романтичного шоу Холостяк завершився щасливо - головний герой Микита Добринін і переможниця проекту Дарія Квіткова витримали випробування почуттів часом. Пара вже більше року разом і дуже щаслива. У січні шоумен зробив коханій пропозицію на Балі і вони готувалися до весілля, проте карантин дещо сплутав плани закоханих. Втім, вони не сумують і насолоджуються часом вдома удвох - вірніше, утрьох, адже Микита виконав давню мрію дівчини і подарував їй кошеня!

Вони дивляться новий, 10-й сезон Холостяка разом, готують наїдки і влаштовують спільні тренування. Квіткова із задоволенням спілкується з підписниквами свого Instagram і ділиться порадами про відносини, а також не втомлюється повторювати, як же їй пощастило. Даша поділилася жарким постільним кадром з коханим, на якому вони відображені в ліжку в нижній білизні під час пристрасного поцілунку.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Дівчина розповіла, як Микита змінив її життя і сприйняття себе і зробив по-справжньому щасливою.

"Я шукала недоліки у своїй фігурі, а він захоплюється нею.
Я не любила свої кучеряве волосся, а йому вони припали до душі.
Я соромилася свого дзвінкого сміху, а він робить все, щоб я сміялася ще голосніше.
Я наносила кожен день тональну основу на обличчя, а він просить змити і каже, що я гарніше без неї.
Я боялася заміжжя, а він зробив все, щоб я раділа і чекала з нетерпінням цього дня.
Я зустріла свого чоловіка.
Мені гріють серце все його вчинки, як він піклується про мене і дбайливо ставиться до всього, що пов'язано зі мною.
Йому цікаво все, що є в моєму житті. Він з повагою ставиться до моїм рідним і друзям.
Він співчутливий і небайдужий.
Він не грає в безглузді полігамні ігри, примушуючи тебе нервувати і ревнувати.
Будучи зрілим, точно знає, чого хоче від життя, від мене і впевнено йде саме в цьому напрямку, даруючи мені божевільне запаморочливе щастя і надійну опору.
У мене більше немає сумнівів, немає побоювань, адже цей чоловік постійно доводить, що я довірилася йому не даремно.
о б о ж н ю ю", - зворушливо написала наречена 9-го Холостяка.

Ніжне визнання знайшло відгук в серцях користувачів мережі і вони залишили парі теплі відгуки.

  • просто неймовірно гарно сказано. Будьте завжди щасливі. Ви просто СУПЕР
  • Дуже красиво написано!
  • Ммммм клас
  • Милашки
  • Ви шикарна пара! Приклад справжньої любові і довірчих відносин! Спостерігаю за вами ще з часів холостяка. нехай це назавжди
  • Які ви щасливі
  • Ідеальні стосунки,зараз це рідкість!! Будьте щасливі!
  • Ви такі милі, щастя вам, любіть один одного ще сильніше, ви найкрасивіша пара
  • Поздраляю ! Всім би таку любов)
  • Пощастило тобі мила, тримай його міцніше
  • Думаю, кожна б хотіла відчувати такі емоції поруч зі своїм чоловіком

Дарує мені запаморочливе щастя: наречена Холостяка зворушила визнанням про коханогоДарує мені запаморочливе щастя: наречена Холостяка зворушила визнанням про коханого

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

До речі, через те, що карантин в Україні продовжили до 11 травня, парі все ж довелося перенести своє весілля, що було призначено на 23 травня. У сторіс Квіткова назвала нову дату торжества - 2 вересня. Вона дуже сподівається, що до того часу ситуація нормалізується. Весілля відбудеться в Києві.

Дарує мені запаморочливе щастя: наречена Холостяка зворушила визнанням про коханогоДарує мені запаморочливе щастя: наречена Холостяка зворушила визнанням про коханого

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Медовий місяць хотіли провести в Нью-Йорку. У нас вже були куплені квитки – планували вилетіти на наступний день після весілля. Але довелося скасувати поїздку через пандемію", - поділилася Даша.

Нагадаємо, Холостяк 9 Микита Добринін з нареченою вразили оригінальним парним тренуванням на самоізоляції.

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