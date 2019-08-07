"Ну обалденная": Настя Каменських в білосніжному купальнику знову "засвітила" апетитні форми

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських також повертається в Україну з "величезним списком ідей"

Настя Каменських насолоджується останніми хвилинами свого казкового відпочинку в Італії. Нагадаємо, що пару тижнів тому Каменських і Потап відлетіли з друзями в Італію, на острів Сардинія. Тут пара вирішила продовжити свій медовий місяць. Адже, як зазначав раніше Потап, вони з Настею "не догугляли" цей важливий період у житті молодої сімейної пари. Більш того, Настя завжди мріяла відпочити в Італії. Тому Потап виконав відразу два бажання - відвіз кохану до Італії і в повній мірі провів з нею весільну подорож!

Щодня українська співачка ділиться з шанувальниками щасливими відпускними моментами. Зазначає місця, які відвідує з Потапом, показує нові образи і заходи сонця, знімає відео і т. д. Не став винятком і новий день. Тільки на цей раз Настя вирішила розповісти, чому вважає відпустку настільки важливиою у житті кожного.

“Дуже важливо присвячувати час собі, зупиниться на секундочку, видихнути. Вважаю відпочинок перезавантаженням, щоб потім з новими силами приступити до роботи!" - починає свій пост Каменських.

При цьому новий пост співачка супроводила яскравим фото, на якому позує в білосніжній відкритому купальнику. На плечах - вільна накидка з жовтими плямами у вигляді анімалістичного принта. До речі, в геовідмітках Настя вказала Порто-Черво - курорт на півночі Сардинії.

Стильна Настя Каменських на відпочинку в Італії (фото: instagram.com/kamenskux)

“Ви знали, що більшість ідей народжуються, коли мозок знаходиться в стані спокою і ви не намагаєтеся цю секунду що-небудь придумати? Головне насититися новою інформацією, надихнутися і ви навіть не помітите, як знайдете круте рішення. Подорожі, особливо, коли поруч кохана людина, допомагають зрости. Надихнутися і намітити нові цілі. З величезним списком нових ідей і з неймовірним драйвом по приїзду приступлю до виконання задуманого! А як ви надихаєтесь?" - підсумувала Каменських, не забувши також звернутися і до шанувальників.

І підписники Насті поспішили прокоментувати її нове фото і міркування:

“Мене надихають мої діти і сім'ї. Ну і звичайно потенціал нашої країни"

"Перезавантаження просто життєво необхідна"

“Ти обалденная красуня, дозвольте зауважити! Ну все засмагла"

"Звичайно, ідеї народжуються тільки в спокійній обстановці"

"Шикарна Красуня"

"Скільки ж у вас купальників?)"

"Є коріння латиноамериканців"

“Як же Потапу пощастило з тобою, я рада за Вас! Нехай у Вас все буде добре! Будьте Щасливі"

"Просто ідеал"

Скріншот комментарие: instagram.com/kamenskux

До речі, до цього Настя вже публікувала фото демонструючи "арсенал" купальників для відпочинку.

Стильна Настя Каменських на відпочинку в Італії (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше пекуча Каменських захопила ефектним образом на Сардинії. Співачка позувала у короткій сукні з блакитного деніму. При цьому прихильники Насті зазначили, що на цьому фото вона схожа на Клеопатру.

Також Настя Каменських зачарувала образом у картатій сукні-міні.