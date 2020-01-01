Латексна балерина: MARUV на пуантах приголомшила ляльковим новорічних образом

Співачка показала неоридинарный новорічний фотосет
Епатажна MARUV (Анна Корсун) незадовго до Нового року зважилася на радикальні зміни – вона пофарбувала волосся в яскраво-синій колір і стала схожою на Мальвіну. Деякі шанувальники припустили, що зірка одягла перуку, але виявилося, що артистка справді захотіла кардинальних змін у зовнішності. В якості новорічного подарунка зірка вирішила подарувати фанам сюрприз – оригінальну фотосесію на пуантах в ляльковому образі.
Не обійшлося без традиційного латексу. Поверх латексного обтягуючого костюма співачка одягла корсет з каміннями і намистинами, а на ноги – сітчасті колготи. Образ доповнили пуанти, довгі атласні рукавички зі стразами, оригінальний комір-"арлекін", прикрашений великими білими намистинами і "заячі вушка" з латексу. Макіяж з акцентом на очі з сатиновими синіми тінями і шиммером.
Співачка позувала біля прикрашеної ялинки з подарунками і біля вікна. Анна встала в балетну позицію і піднялася на носочки.
Стильна MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Шанувальники моментально засипали співачку компліментами і захопилися результатами оригінального фотосету.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що MARUV відповіла на питання про материнство і зізналася, чи готова появи на світ дитини.