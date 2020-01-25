MARUV з чоловіком влаштувала романтику на вершині вулкана на Балі

MARUV зі своїм чоловіком (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

Співачка розповіла про сходження на балійскій вулкан

MARUV (Анна Корсун) відпочиває з чоловіком Олександром Корсуном та веселою компанією на острові Балі. Співачка скаржилася, що в перші дні відчувала нездужання через акліматизацію, але пізніше їй стало набагато краще. Відпочинок, релакс, безтурботне проведення часу і активні види спорту зробили свою справу, і артистка швидко одужала. До речі, перед тим, як полетіти на Балі вона відвідала Дубаї і влаштувала фотосет на пляжі. На острові ж зірка вирішила вивчити навколишні визначні пам'ятки і вирушила на екскурсію на вулкан.

Компанію Ганні склав її чоловік і друзі. Фотозвітом вона охоче поділилася на сторінці в Instagram. Співачка підкорила вулкан Батур.

"Dream team. Ось такою компанією ми забралися на вулкан Батур. Це було складно, але чудово!" - підписала вона знімки.

MARUV зі своїм чоловіком та друзями (фото: instagram.com/maruvofficial)

Для походу MARUV вибрала зручний і практичний одяг – спортивну куртку на замку, чорні лосини, комфортні світлі кросівки і кепку.

Ганна вирішила розповісти подробиці про незвичайну і вражаючою екскурсію, а також дала пораду – для походу варто обирати зручне старе взуття, що не шкода, адже підйом буде непростим.

MARUV зі своїм чоловіком та друзями (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Година ночі, ми поїхали на вулкан. Приїхали туди о пів на четверту. По темряві, як справжні скелелази і экстремальщики забиралися на вершинку по крутому склончику. Пройшли за день більше 10 км, звичайно, попка накачана і болить. Залізли на вулкан, було ще темно. І дочекалися світанку. Там нас пригостили вареними в кратері вулкана яєчками і банановими сендвічами з кавою. Звучить просто, але було так смачно! Всім раджу – якщо ви прилетіли на Балі, то сходіть на вулкан Батур", - поділилася в "сторіз" співачка.

Нагадаємо, що MARUV зворушила фанів душевним сімейним фото з чоловіком і новим членом сім'ї – собачкою Ізольдою.