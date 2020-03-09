Хірурги звертаються до мене: Аліна Гросу розповіла про пластичні операції

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка прокоментувала чутки про втручання у свою зовнішність

Аліна Гросу стала популярною ще в дитинстві завдяки хіту "Бджілка", зараз же виросла в успішну співачку і красиву жінку. 24-річна артистка вже встигла вийти заміж, при цьому продовжує творчу діяльність і не боїться експериментувати зі своїм іміджем - так, днями вона приголомшила шанувальників кардинальною зміною зачіски. При цьому навколо її зовнішності ходить чимало чуток - багато хто впевнені, що співачка робила пластичні втручання.

Наприклад, подейкують, що Аліна виправила ніс, а також збільшила груди і зменшила щоки. В інтерв'ю Каті Осадчій у "Світському житті" Гросу прокоментувала ці домисли і розповіла, чи робила вони якісь операції.

За словами зірки, у неї все натуральне і їй пощастило з генетикою. Хоча пропозиції від хірургів надходять регулярно.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Дуже багато пластичних хірургів звертаються до мене, щоб я підписала з ними контракт, типу що це вони робили мені пластичну операцію і все так вдало вийшло. Але ні, мені не робили хірургічних втручань. Я люблю робити контуринг особи, щічки мої – не зовсім вилиці. Про груди. Подивіться на мою маму, я сама молюся, щоб моя груди не виросли такими великими, тому що я не зможу жити з ними. Ну і пуш-ап", – прокоментувала співачка.

Аліна також багато працює над своєю фігурою, якою не до кінця задоволена. Раніше вона розповідала, що постійно сидить на правильному харчуванні, займається спортом і танцями, але без зривів не обходиться.

"Просто треба брати себе в руки, ставити собі мету, і ця мета – подобатися собі. І це реально допомагає. Тоді все точно буде зашибісь", - дала пораду співачка.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу повернулася з невеликої подорожі по Німеччині, де вона насолодилася довгими прогулянками по мальовничим містам Нюрнберг і Баден-Баден, а заодно і "вигуляла" яскраві і стильні луки.