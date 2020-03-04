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Концерт 4-річної "бджілки": Аліна Гросу розчулила мережу архівним відео

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.03.2020 - 17:29
Концерт 4-річної "бджілки": Аліна Гросу розчулила мережу архівним відео
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка показала один з перших своїх виступів

Аліна Гросу нещодавно повернулася з невеликої подорожі по Німеччині, де вона насолодилася довгими прогулянками по мальовничим містам Нюрнберг і Баден-Баден, а заодно і "вигуляла" яскраві і стильні луки. Співачка розповіла, що проходила в день за 12 кілометрів - і це ще не рекорд. А останньою публікацією в своєму Instagram артистка викликала хвилю розчулення серед підписників.

Аліна вирішила згадати, як починався її творчий шлях, і опублікувала чарівне архівне відео. На ньому "маленька бджілка", як раніше називали Гросу через її перший хіт, у віці 4 років старанно співає, стоячи в центрі кімнати на сімейних зборах. Дівчинка одягнена в чорні штанці і жовту кофту, а хвостик у неї на голові зав'язаний жовтою резинкою.

"Архівне відео. Аліні 4. Концерт за заявками. Одна з моїх перших пісень «Матуся»", - поділилася виконавиця.

Відео: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники Аліни прийшли в захват і залишили їй багато теплих слів в коментарях.

  • Бозі, яка ти лапуля) Така маленька. Класна. Відразу було видно і чути, що ти будеш артисткою
  • Круто
  • так старанно, маленька розумниця...така гарненька, лапочка
  • Яка милота)
  • Класна така, давай побільше таких архівів
  • Так мило...
  • Супер
  • Розумничка, молодчинка. досі захоплююся талантом Аліночка
  • Милашка
  • Відразу видно - майбутня зірка! Просто чудово для такої крихітки
  • Як круто,коли є такі спогади. Нереальна малятко

Концерт 4-річної &quot;бджілки&quot;: Аліна Гросу розчулила мережу архівним відео

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, що Аліна Гросу зізналась, як доглядає за своєю зовнішністю і розповіла про власні ритуали краси.

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