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Сама елегантність: Аліна Гросу зачарувала яскравим луком в червоних тонах

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.02.2020 - 16:29
Сама елегантність: Аліна Гросу зачарувала яскравим луком в червоних тонах
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка насолоджується довгими прогулянками по німецькому містечку

Українська співачка Аліна Гросу нещодавно несподівано змінила образ і постала перед шанувальникам з новою зачіскою - зірка обзавелася густою чілкою. Тоді зміни в зовнішності артистки викликали суперечки серед фанатів, однак судячи по свіжих фото в її записі Instagram, це все ж був парик, так як зараз Аліна знову позує без чубчика. Дівчина влаштувала собі невеликі міні-канікули в Німеччині і поділилася барвистим фото з міста Баден-Баден.

На атмосферному фото Гросу відображена біля річки, притулившись до кам'яної стіни. Для прогулянки співачка вибрала яскравий і елегантний образ - чорне плаття і черевики, а також довге червоне пальто і берет йому в тон. Завершує лук маленька чорна сумочка через плече.

Виконавиця розповіла, що із задоволенням довго гуляє по місту, щоб все добре вивчити.

"захоплююся містом. Поки тільки 12 км ходьби..не рекорд:) але хочеться все розглянути, насолодитися, назнімати..назніматися... а у вас який рекорд ходьби в день?))) і скільки кроків проходите?))" - поділилася Аліна.

Сама елегантність: Аліна Гросу зачарувала яскравим луком в червоних тонах

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

В коментарях фолловери Гросу захоплюються її ефектним образом і діляться своїми рекордами за кількістю пройдених кілометрів.

  • Рекорд за добу був 30 км) були часи, ехх..
  • Красива. Образ супер. Чесно? Не вважала)
  • Аліна , що то ти там розгулялася.
  • Тобі дуже йде червоний
  • До 20 км в день
  • Неймовірна
  • Червона Шапочка)) Точніше червоний беретик)
  • Гарно
  • Шикарна
  • Неймовірно
  • Красуня!)))

Сама елегантність: Аліна Гросу зачарувала яскравим луком в червоних тонах

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, що Аліна Гросу зізналася, як доглядає за своєю зовнішністю і розповіла про власні ритуали краси.

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