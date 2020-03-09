Хирурги обращаются ко мне: Алина Гросу рассказала о пластических операциях

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Артистка прокомментировала слухи о вмешательствах в свою внешность

Алина Гросу стала популярной еще в детстве благодаря хиту "Бджілка", сейчас же выросла в успешную певицу и красивую женщину. 24-летняя артистка уже успела выйти замуж, при этом продолжает творческую деятельность и не боится экспериментировать со своим имиджем - так, на днях она ошеломила поклонников кардинальной сменой прически. При этом вокруг ее внешности ходит немало слухов - многие уверены, что певица делала пластические вмешательства.

К примеру, поговаривают, что Алина исправила нос, а также увеличила грудь и уменьшила щеки. В интервью Кате Осадчей в "Светской жизни" Гросу прокомментировала эти домыслы и рассказала, делала ли они какие-то операции.

По словам звезды, у нее все натуральное и ей повезло с генетикой. Хотя предложения от хирургов поступают регулярно.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Очень много пластических хирургов обращаются ко мне, чтобы я подписала с ними контракт, типа что это они делали мне пластическую операцию и все так удачно получилось. Но нет, мне не делали хирургических вмешательств. Я люблю делать контуринг лица, щечки мои – не совсем скулы. О груди. Посмотрите на мою маму, я сама молюсь, чтобы моя грудь не выросла такой большой, потому что я не смогу жить с ней. Ну и пуш-ап", – прокомментировала исполнительница.

Алина также много работает над своей фигурой, которой не до конца довольна. Ранее она рассказывала, что постоянно сидит на правильном питании, занимается спортом и танцами, но без срывов не обходится.

"Просто нужно брать себя в руки, ставить себе цель, и эта цель – нравиться себе. И это реально помогает. Тогда все точно будет зашибись", - дала совет певица.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, недавно Алина Гросу вернулась из небольшого путешествия по Германии, где она насладилась длинными прогулками по живописным городам Нюрнберг и Баден-Баден, а заодно и "выгуляла" яркие и стильные луки.