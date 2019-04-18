"Це незаконно": MARUV поділилася провокаційним фото

Також співачка заінтригувала новою роботою "Mon Amour"
MARUV (Анна Корсун) вміє створювати навколо себе скандали і обговорення, в цьому співачка досягла "вищого пілотажу". І справа не тільки в її відмову брати участь в Євробаченні 2019 або виступи в Росії. Інтерес до себе виконавиця також підігріває пікантними і дуже відвертими фото на своїй instagram-сторінці.
До прикладу, не так давно Корсун показала серію фото з одного з концертів. Під час виступу співачка та її команда танцівниць приміряли ультра короткі міні-сукні кислотного жовтого кольору. Більше того, перед публікою MARUV імітувала поцілунок з дівчиною, а також танцювала на екстремально високих шпильках.
На цей раз співачка порадувала багатотисячну армію шанувальників черговим провокаційним фото. Співачка поділилася одним з кадрів своєї недавньої фотосесії. На знімку Анна Корсун тримає сигарету, підносячи її до губ. І млосно дивиться в кадр.
На співачці – наряд у велику чорну сітку, розпатлане волосся. А також навколо дим.
Провокаційна MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
При цьому MARUV уточнила у шанувальника, чи чекають вони пісню "Mon Amour"? Швидше за все, мова йде про кліпі для нового хіта співачки.
Шанувальники співачки поспішили залишити свої відгуки з приводу її нового знімка:
Нагадаємо, раніше MARUV здивувала образом "курочки ряби": вся в шкірі і лаку.