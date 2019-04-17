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MARUV здивувала образом "курочки ряби": вся в шкірі і лаку

Lite » Мода 17.04.2019 - 11:19
MARUV здивувала образом "курочки ряби": вся в шкірі і лаку
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV вирішила залишити новий колір волосся - з легкою сивиною

MARUV (Анна Корсун) продовжує експериментувати зі стилем і зовнішнім виглядом... Хоча стиль залишається колишній – з нальотом відвертості і сексуальності. І все ж скандальна українська виконавиця не проти побалувати себе новими зачісками, мейкапом або одягом. Приміром, нещодавно MARUV приміряла незвичайну перуку з довгим сивим волоссям переплетеними в дрібні кіски. У такому вигляді співачка чимось нагадала "Мати драконів" Дейенеріс Таргаріен з культової саги "Гра престолів".

Тепер же Корсун повернулася до звичного іміджу, але залишилася зі злегка сивим короткими волоссям. У розділі сторіз на своїй instagram-сторінці MARUV опублікувала нове стильне фото, позуючи на стоянці авто. Як звучить підпис до фото: "Курочка ряба в пошуках кінотеатру".

На виконавиці – коротка шубка з довгого чорно-білого ворсу, вкорочені штани шкіряні, лакові туфельки. З аксесуарів – сумка-шопер, а також білі квадратні сережки і вузькі окуляри в білій оправі. В цілому, вийшов трендовий total black образ, який дуже вітається в новому сезоні.

Стильна MARUV

Стильна MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV

Візначимо, що MARUV дивує своїми вбраннями не тільки в повсякденному житті, але і звичайно ж на сцені. Відвертості їй не позичати. Не так давно співачка і її група викликали фурор в мережі кислотними образами. Дівчата з'являлися на сцені в ультра коротких сукнях яскравого жовтого кольору. Ще й на величезних шпильках.

Також нагадаємо, що відносно недавно Анна Корсун показала нарешті кліп на пісню Siren Song, з якої і брала участь у Нацвідборі. І слід зазначити, що відеоробота вийшла під грифом "18+". В кадрі з'являються "криваві сцени.

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