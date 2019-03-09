Грудьми на барикади: Єфросиніна "врятувала" дітей та зчепилася з фанами

Маша Єфросиніна показала струнке фото і викликала неоднозначну реакцію в мережі

Известная телеведущая и популярный блогер Маша Ефросинина, которая ранее восхитила поклонников ярким "конфетным" образом, поделилась забавной гастрономической историей - как ей пришлось "спасать" сына от торта, а затем самой с 15-летней дочерью "спасаться" мороженым от впечатлений после просмотра фильма. Смешную ситуацию звезда поведала подписчикам в Instagram.

Маша отметила, что ее сын не смог пройти мимо вафельного торта со сгущенкой, и лакомство чуть не "захватило" ребенка. Пришлось спасать, так как любая нормальная мать всегда защитит свое дитя.

Телеведущая поспешила на подмогу и одной левой справилась с большим куском сладостей.

После этого они с Наной просмотрели новую комедию с Дженифер Лопез, но фильм совсем не впечатлил киноманов - оказался "дичайше аццким бредом".

Чтобы спасать положение и не портить вечер было решено "заесть это разочарование мороженым".

"Ну и как я могла позволить своему ребенку уничтожиться целой порцией? Пришлось выручать - съесть половину", - написала Маша.

В добавок она опубликовала фото. Как видно на снимке - "борьба" со вкусностями никак не сказались на стройной знаменитости.

Фото: Маша Ефросининв (instagram.com/mashaefrosinina)

Курьезные баттлы умилили поклонников Ефросининой и пользователи сети восхитились отвагой и готовностью к самопожертвованию звездной мамы. Фаны Маши по достоинству оценили ее чувство юмора, но некоторые акцентируют внимание на внешности Маши - им кажеться, что она сильно похудела:

"Вы супер мама";

"Стройняшка!"

"Все должно быть в меру!"

"Красивой материнской грудью на баррикады!"

"Маша вы меня конечно извените, но это просто ужас, то до чего вы дохуделись. Это не мое дело, но куда смотрят ваши близкие, муж, мама, почему не подскажут, если вы сами себя не видете в зеркале";

На последний комментарий Ефросинина ответила и подчеркнула, что она себя видит в зеркале и очень себе нравится: "Но правы вы , безусловно, в одном - это не ваше дело!"

Скрин комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Как сообщалось ранее, недавно Маша Ефросинина вызвала фурор образом в кружевном элегантном наряде с открытыми плечами и трендовых колготках со стразами.

Также мы писали о том, что Ефросинина поделилась оригинальным советом, как носить смелый трендовый анималистичный принт.