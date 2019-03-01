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Супер лайфхак: Маша Єфросиніна показала, як носити головний тренд весни 2019

Lite » Мода 01.03.2019 - 13:38
Супер лайфхак: Маша Єфросиніна показала, як носити головний тренд весни 2019
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Також Єфросиніна зізналася в одному "кавовому недоліку"

Маша Єфросиніна, яка раніше порадувала новим захопленням 4-річного сина, відрізняється тонким почуттям стилю. Блогер і телеведуча знає, як правильно комбінувати речі, а також відстежує останні модні тренди. Серед яких – анімалістичний принт. Плями диких кішок, смужки зебри і відмітини пітона знову актуальні. Більш того, в новому сезоні модно вітаються навіть повністю анімалістичні луки – але цей варіант для сміливих.

Так, на своїй instagram-сторінці Єфросиніна опублікувала нове фото, демонструючи ультратрендовий образ.

На Маші – вкорочене пальто зі штучного хутра в леопардових плямах від французького будинку моди Isabel Marant. Свій образ телеведуча доповнила стильними аксесуарами: кепі Ruslan Baginskiy, а також сонцезахисні окуляри Dior.

Стильна Маша Єфросиніна

Стильна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

При цьому Маша не просто показала новий образ, але також супроводила публікацію кумедною історією. Ведуча зізналася, що в неї є одне "прокляття" - вона постійно проливає перший ковток кави з картонного стаканчика на себе.

Але ведуча знайшла вихід із ситуації. Її лайфхак – жакет в леопардових плямах.

"Хочеш, щоб плям від кави на тобі не було видно, носи леопард: проливай на нього хоч термос кави - ходиш по-любому плямиста", — сміється Маша Єфросиніна.

Шанувальники Маші також підтримали її почуття гумору і зазначили, що образ їй дуже до лиця:

  • Це прям як я. Тільки жакетика немає, Мене шарф рятує
  • У мене теж так буває) З весною, красива жінка!
  • Я нещодавно перевернула на себе півсклянки кави - леопардові штани вирішили б мою проблему
  • О, як зручно! Обов'язково пораджу чоловікові, а той заодовбалася вже виводити плями. Нехай пришиє йому комбезов леопардових, і в машину леопардові чохли!
  • У мене так було до тих пір, поки я не зрозуміла, що стаканчик з кавою не треба закривати. З тих пір ніколи більше кави не виявлялося на моєму одязі
  • Красуня ви, Маша!
  • Марія - ви прекрасні! Так тримати! Ваша енергія передається і через інтернет
  • Жакет класний, стиль крутий
  • Просто немає рівних

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна зачарувала кокетливим образом в капелюшку і короткому топі.

Також нещодавно ще одна знана українська ведуча продемонструвала, як носити монохромні образи цієї весни. Катя Осадча показала свій total red образ.

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Новини України Маша Єфросиніна
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