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Чудо, як хороша: Маша Єфросиніна запаморочила мереживним нарядом (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.03.2019 - 10:51
Чудо, як хороша: Маша Єфросиніна запаморочила мереживним нарядом (відео)
Маша Єфросиніна (фото: прес-служба ТК "Україна")

Шанувальники відзначили, що Єфросиніна, як завжди, виглядає бездоганно

Маша Єфросиніна, яка раніше показала як носити головний тренд весни 2019, продовжує колесити по Україні в рамках форуму "ELLE active forum", де вона є одним із спікерів. Безумовно, Маша ділиться не тільки важливими порадами і власним досвідом, але також час від часу балує шанувальників фото в яскравих нарядах. Приміром, під час недавньої поїздки в Харків Єфросиніна опублікувала нове фото, на якому позує в розкішній вечірній сукні.

На Маші – чорне плаття-футляр з відкритими плечима, яке дуже вигідно підкреслює її фігуру. Примітно, що зона відкритих плечей декорована романтичними оборками білого кольору. На ніжках – колготки з блискітками, а також туфлі з пряжками на високих підборах.

"Коли прокинулася в номері готелю і не відразу згадала, в якому ти місті", - з гумором підписала фото Єфросиніна.

Стильна Маша Єфросиніна

Стильна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Новий образ Маші Єфросиніної (відео: instagram.com/mashaefrosinina)

Звичайно, шанувальники української телеведучої поспішили прокоментувати її нову ефектну появу:

  • "Фігура – вогонь! Елегантна сукня"
  • "Неймовірна красуня! Дуже стильний образ!"
  • "Дуже красива жінка!"
  • "Марія, ну як завжди шикарна"
  • "Машунь Ви... як завжди ... неймовірно чарівна пані"
  • "Боже, яке плаття"
  • "Як красиво і елегантно!"
  • "Маша, Ви завжди така шикарна, така витончена"
  • "Коли бездоганна з голови до ніг"

Чудо, як хороша: Маша Єфросиніна запаморочила мереживним нарядом (відео)

Фото: instagram.com/olga_zoria

Чудо, як хороша: Маша Єфросиніна запаморочила мереживним нарядом (відео)

Фото: instagram.com/mayfourlove

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна порадувала новим захопленням 4-річного сина.

Також відзначимо, до цього телеведуча поділилася в коментарі LITE секретами виховання дітей - Саші та Нани. Маша Єфросиніна зазначила: "У мене вийшли розумні діти".

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Новини України Маша Єфросиніна
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