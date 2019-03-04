Чудо, як хороша: Маша Єфросиніна запаморочила мереживним нарядом (відео)

Шанувальники відзначили, що Єфросиніна, як завжди, виглядає бездоганно
Маша Єфросиніна, яка раніше показала як носити головний тренд весни 2019, продовжує колесити по Україні в рамках форуму "ELLE active forum", де вона є одним із спікерів. Безумовно, Маша ділиться не тільки важливими порадами і власним досвідом, але також час від часу балує шанувальників фото в яскравих нарядах. Приміром, під час недавньої поїздки в Харків Єфросиніна опублікувала нове фото, на якому позує в розкішній вечірній сукні.
На Маші – чорне плаття-футляр з відкритими плечима, яке дуже вигідно підкреслює її фігуру. Примітно, що зона відкритих плечей декорована романтичними оборками білого кольору. На ніжках – колготки з блискітками, а також туфлі з пряжками на високих підборах.
"Коли прокинулася в номері готелю і не відразу згадала, в якому ти місті", - з гумором підписала фото Єфросиніна.
Стильна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Новий образ Маші Єфросиніної (відео: instagram.com/mashaefrosinina)
Звичайно, шанувальники української телеведучої поспішили прокоментувати її нову ефектну появу:
Фото: instagram.com/olga_zoria
Фото: instagram.com/mayfourlove
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна порадувала новим захопленням 4-річного сина.
Також відзначимо, до цього телеведуча поділилася в коментарі LITE секретами виховання дітей - Саші та Нани. Маша Єфросиніна зазначила: "У мене вийшли розумні діти".