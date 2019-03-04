Чудо, як хороша: Маша Єфросиніна запаморочила мереживним нарядом (відео)

Маша Єфросиніна (фото: прес-служба ТК "Україна")

Шанувальники відзначили, що Єфросиніна, як завжди, виглядає бездоганно

Маша Єфросиніна, яка раніше показала як носити головний тренд весни 2019, продовжує колесити по Україні в рамках форуму "ELLE active forum", де вона є одним із спікерів. Безумовно, Маша ділиться не тільки важливими порадами і власним досвідом, але також час від часу балує шанувальників фото в яскравих нарядах. Приміром, під час недавньої поїздки в Харків Єфросиніна опублікувала нове фото, на якому позує в розкішній вечірній сукні.

На Маші – чорне плаття-футляр з відкритими плечима, яке дуже вигідно підкреслює її фігуру. Примітно, що зона відкритих плечей декорована романтичними оборками білого кольору. На ніжках – колготки з блискітками, а також туфлі з пряжками на високих підборах.

"Коли прокинулася в номері готелю і не відразу згадала, в якому ти місті", - з гумором підписала фото Єфросиніна.

Стильна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Новий образ Маші Єфросиніної (відео: instagram.com/mashaefrosinina)

Звичайно, шанувальники української телеведучої поспішили прокоментувати її нову ефектну появу:

"Фігура – вогонь! Елегантна сукня"

"Неймовірна красуня! Дуже стильний образ!"

"Дуже красива жінка!"

"Марія, ну як завжди шикарна"

"Машунь Ви... як завжди ... неймовірно чарівна пані"

"Боже, яке плаття"

"Як красиво і елегантно!"

"Маша, Ви завжди така шикарна, така витончена"

"Коли бездоганна з голови до ніг"

Фото: instagram.com/olga_zoria

Фото: instagram.com/mayfourlove

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна порадувала новим захопленням 4-річного сина.

Також відзначимо, до цього телеведуча поділилася в коментарі LITE секретами виховання дітей - Саші та Нани. Маша Єфросиніна зазначила: "У мене вийшли розумні діти".