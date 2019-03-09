Маша Єфросиніна зачарувала прихильників яскравим "цукерковим" образом

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники телеведучої відзначили її відмінний смак у виборі луку

Українська телеведуча і блогер Маша Єфросиніна, яка зачарувала мережу фото з подругою-красунею, не перестає радувати шанувальників бездоганним стилем і смаком у виборі вбрання, а її образи часто стають предметом обговорення і захоплення в мережі. Так, зірка показала в Instagram яскравий стріт-стайл look в сукні з коротким рукавом від Valentino, не забувши накинути на плечі каракулеву шубку, адже весняне тепло поки ще досить оманливе.

Маша в сонячних окулярах з гладко зачесаним волоссям позує в довгій сукні від всесвітньо відомого дизайнера з оригінальним рюшем на спідниці. Комбінація кольорів в убранні робить його соковитим і яскравим, а червоні чобітки стають помітним акцентом, що ідеально доповнює аутфіт знаменитості.

"Робочий день з присмаком вихідного. Ну, або навпаки" - підписала знімок Маша.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники ведучої прийшли в захват від побаченого, назвавши її лук "цукерковим". Їм сподобалося буквально все – починаючи від взуття, і закінчуючи елегантною каракулевою шубкою знаменитості.

"Чобітки бомба", "Шикарний образ", "Мені подобається образ в цілому. А чобітки і пальта, в особливості", "Маша, Ви така стильна", "Ви надихаєте! Прекрасна!", "Як же це красиво!", "Сукня ну дуже цукеркова!", "Як завжди неймовірна!" - ділилися думкою користувачі мережі.

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна викликала фурор образом в мереживному елегантному вбранні з відкритими плечима і трендових колготках зі стразами.

До слова, Маша Єфросиніна поділилася оригінальною порадою, як носити сміливий трендовий анималістичний принт.

Відео: РБК-Україна