Греммі 2021: хто і за що отримав найпрестижнішу музичну премію

Основні категорії премії Греммі 2021

"Піснею року" в 2021-му стала композиція "I Can not Breathe" від 23-річної американської хіп-хоп-зірки H.E.R. (Габріелли Вілсон).

Також за перемогу боролися: "Black Parade" (Бейонсе), "The Box" (Родді Річ), "Cardigan" (Тейлор Свіфт), "Circles" (Post Malone), "Don't Start Now" (Дуа Ліпа), "Everything I Wanted" (Біллі Айліш) і "If the World Was Ending" (JP Saxe за участю Джулії Майклз).



У номінації "Альбом року" перемогла робота "folklore" Тейлор Свіфт.

Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/extratv)

Кращим новим виконавцем у 2021 році стала Megan Thee Stallion, обійшовши таких артистів, як Фібі Бріджерс, Інгрід Ендресс, Doja Cat, Kaytranada, Ноа Сайрус, Chika і D Smoke.

Кращою поп-піснею критики назвали хіт британського виконавця Гаррі Стайлза "Watermelon Sugar".



Премію в категорії "Краще поп-виконання дуетом або групою" отримали Леді Гага і Аріана Гранде за пісню "Rain on Me".



Кращий вокальний поп-альбом записала Дуа Липа. І мова йде про "Future Nostalgia".

Кращим танцювальним альбомом стала платівка "Bubba" від канадського електронщика Kaytranada.

Премія Греммі за найкраще рок-виконання дісталася Фіоні Еппл за "Shameika".

А от най-най-найкращою рок-піснею року стала композиція Бріттані Ховард "Stay High".

У категорії "Кращий рок-альбом" перемогу святкують американські інді-рокери The Strokes зі своєю платівкою "The New Abnormal".

Джим Вест отримав статуетку за кращий нью-ейдж-альбом.

Toots & The Maytals записали кращий реггі-альбом "Got to Be Tough".

Окрім того, варто відзначити переможців таких категорій:

Кращий сучасний інструментальний альбом: Snarky Puppy - Live at the Royal Albert Hall"

Snarky Puppy - Live at the Royal Albert Hall" Краща R&B-пісня: Robert Glasper - "Better Than I Imagined"

Robert Glasper - "Better Than I Imagined" Краще традиційне R&B-виконання: Ledisi - "Anything For You"

Ledisi - "Anything For You" Кращий R&B-альбом : John Legend - "Bigger Love"

: John Legend - "Bigger Love" Кращий реп-альбом: Nas - "King's Disease"

Nas - "King's Disease" Краща реп-пісня: Megan Thee Stallion за участю Бейонсе - "Savage"

Megan Thee Stallion за участю Бейонсе - "Savage" Краща кантрі-пісня: The Highwomen - "Crowded Table"

The Highwomen - "Crowded Table" Кращий альбом етнічної музики : Burna Boy - "Twice as Tall"

: Burna Boy - "Twice as Tall" Краще музичне відео: Бейонсе, Saint Jhn & Wizkid за участю Blue Ivy Carter - "Skin Brown Girl"

Все ж нагороди були роздані в 84 категоріях!

Зірки на червоній доріжці церемонії Греммі 2021 (фото: instagram.com/recordingacademy)

Додамо, що ведучим церемонії Греммі 2021 став відомий комік і актор Тревор Ноа.

На шоу виступили Тейлор Свіфт, Біллі Айліш, Дуа Ліпа, BTS, Гаррі Стайлз, Карді Бі, Megan Thee Stallion та інші зірки, які були також номіновані на премію в різних категоріях.