Греммі 2021: стало відомо, хто отримає найпрестижнішу музичну нагороду

Греммі 2021 відбудеться вже 14 березня в Стейплс-центрі Лос-Анджелеса. Це буде вже 63-я щорічна церемонія вручення нагород найпрестижнішої музичної премії світу.

Тим часом букмекери вже назвали артистів, які стануть власниками заповітних статуеток в цьому році. Хто вони - читайте нижче .

Хто переможе в номінації "Кращий альбом року"

На думку букмекерів, основна боротьба в одній з чотирьох головних номінацій розгорнеться між Дуа Ліпою, Тейлор Свіфт і Джейкобом Кольєром.

У цьому протистоянні фахівці віддають перевагу Свіфт з її альбомом "Folklore". До речі, ця платівка і сингли з неї отримали номінації аж у п'яти категоріях.



"Щодо того, хто повинен виграти "Альбом року" розгорнулися справжні баталії. Coldplay - це оплот, Post Malone записав блискучий альбом, а Дуа Ліпа підкорила музичну індустрію. Чи дійсно нам потрібно, щоб Тейлор Свіфт знову забрала всі статуетки? Так. Вона заслужила це в 2020 році. Торішній Греммі належав Біллі Айліш. В цьому її замінять Свіфт або Дуа Ліпа. Але я думаю, що у Свіфт набагато більше шансів", - каже музичний експерт Ноа Девіс.

Скріншот (gamblingsites.com)

Чи отримає премію за кращий запис року група, яка подобається Байдену?

Відповідь - ні. Точніше, навряд чи. Мова йде, якщо хтось не зрозумів, про групу Black Pumas з їх роботою "Colors". Ці музиканти були запрошені мало не особисто президентом США на його інавгурацію в січні. Але букмекери не дають жодних шансів цьому крутому синглу.

Цікаво, що експертам завжди складно прогнозувати переможців в категорії "Запис року", оскільки найкраща пісня досить часто навіть не є частиною "Кращого альбому".



"Не зовсім розумію, чому Тейлор Свіфт не у представлена номінації... З іншого боку, Свіфт була би реальною загрозою для інших виконавців. І тепер у Дуа Ліпи з її "Don't Start Now" є хороший шанс як мінімум на одну статуетку Греммі 2021", - каже Девіс.

Її головними конкурентами є Post Malone, Біллі Айліш і Бейонсе.

Скріншот (gamblingsites.com)

"Пісня року" світового масштабу

У цій номінації все гранично просто. І фаворити ті ж. Тейлор Свіфт з піснею "Cardigan", Дуа Ліпа з хітом "Don't Start Now" і Бейонсе з "Black Parade".

Правда, є ще Біллі Айліш з меланхолійним треком "Everything I Wanted" і Post Malone з незабутнім "Circles"...



Як би там не було, статуетка, швидше за все поїде додому до Тейлор, вважають букмекери. І в цьому немає нічого поганого. Зрештою, вона не винна, що пише такі багатошарові пісні, що так легко засідають у голові.

Скріншот (gamblingsites.com)

"Кращий новий виконавець" = впливова людина

Ще одна з найпрестижніших категорій Греммі. За перемогу в номінації борються Фібі Бріджерс, Інгрід Ендрес, Doja Cat, Kaytranada, Megan Thee Stallion, Ноа Сайрус, Chika і D Smoke.

І тут теж не все так просто. Адже явного фаворита у букмекерів немає. Меган Джовон Рут Піт, Доджа Кет і Фібі Бріджерс йдуть майже ніздря в ніздрю.



Але все ж, 26-річна Меган має більше шансів на перемогу.

"Вона вже і так домоглася великого успіху до 2020 року. Але провокаційна співпраця з Карді Бі та її потрапляння в список найвпливовіших людей журналу Time зробили Меган популярною в набагато більшому масштабі", - каже Девіс.

Скріншот (gamblingsites.com)

Переможці в інших номінаціях Греммі 2021 (на думку експертів і букмекерів):