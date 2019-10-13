Грація та краса: Олександр Стоянов знявся в ефектній фотосесії з американськими артистами

Катерина Кухар і Олександр Стоянов - одна з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу. Незважаючи на те. що разом вони вже багато років - як на сцені, так і в житті, зірки балету лише нещодавно офіційно одружилися, причому зробили це у прямому ефірі шоу Танці з зірками. Подружжя багато працюють, а крім того, виховують двох дітей, сина та доньку. Нещодавно Олександр знявся в неймовірно ефектній фотосесії з американськими артистами.

Прем'єр Національної опери України запросив працювати на контрактній основі приму-балерину New York City Ballet і San Francisco Ballet Анну Софію Шеллер з США. Зовсім недавно американська балерина підписала контракт і відтепер буде примою-балериною Національної опери України.

Також із США приїхав працювати в Україну Микола Городинський, який раніше був солістом театру San Francisco Ballet.

Фото: Олександр Стоянов та американські танцівники (прес-служба)

До речі, вони стали першими західними зірками, які на постійній основі почали співпрацю c українським театром – Національною оперою України.

Фото: Олександр Стоянов та американські танцівники (прес-служба)

"Це артисти високого світового рівня, які привнесуть американський стиль на балетну сцену України. Анна в минулому році вперше побувала в Україні на моє запрошення, вона танцювала партію Одетти-Оділлії в «Лебединому озері». Я запропонував їй розвивати кар'єру на нашій сцені, протягом року ми вели переговори. І ось у новому сезоні 2019/2020 вона буде блищати як прими-балерини Національної опери України", - розповів Стоянов.

Фото: Олександр Стоянов та американські танцівники (прес-служба)

Вже в найближчі дні Анну і Миколи можна буде побачити на фестивалі BALLET OPEN SPACE, який проводять Катерина Кухар і Олександр Стоянов.

Довідка про артистів:

Анна Софія Шеллер (Ana Sophia Scheller) – балерина з Аргентини. У 13 років вона переїхала в Нью-Йорк, щоб вчитися в школі американського балету. З 2004 року танцювала в New York City Ballet, де отримала звання прими-балерини, а з 2017 року – прима-балерина San Francisco Ballet. Анна Софія Шеллер танцює в парі з такими зірками балету як:, Хуліо Бокка (Julio Bocca), Джозеф Гатті (Joseph Gatti), Микола Городинський (Nikolai Gorodiskii), Джозеф Філліпс (Joesph Phillips).

Фото: Олександр Стоянов та американські танцівники (прес-служба)

Микола Городинський (Nikolai Gorodiskii) – народився у Львові. Коли йому виповнився 1 рік, його батьки переїхали в Аргентину. У 2007 році його прийняли в Інститут Суперіор дель Театр Колон в Буенос-Айресі. У віці 13 років він завоював дві золоті медалі на конкурсі Danza America. У 2010 році Микола отримав повну стипендію в школі Віденської Державної опери, де закінчив навчання у 2013 році і працював з Компанією. У 2011 і 2012 роках він виступав у знаменитому Opernball і на новорічному концерті у Відні, який транслювався у понад 80 країнах. Далі щорічно була перемога за перемогою на різних міжнародних конкурсах. У 2017 році почав співпрацювати з Королівським театром Нової Зеландії, а в 2018 – San Francisco Ballet.

Нагадаємо, горда мама Катерина Кухар показала підрослого красеня-сина.

Раніше щаслива Катерина Кухар похвалилася значимим досягненням. Справа в тому, що США дали їй візу категорії "О-1" - віза для осіб з екстраординарними або видатними здібностями.