Грация и красота: Александр Стоянов снялся в эффектной фотосессии с американскими артистами

Екатерина Кухар и Александр Стоянов - одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса. Несмотря на то. что вместе они уже много лет - как на сцене, так и в жизни, звезды балета лишь недавно официально поженились, причем сделали это в прямом эфире шоу Танцы со звездами. Супруги много работают, а кроме того, воспитывают двух детей, сына и дочку. Недавно Александр снялся в невероятно эффектной фотосессии с американскими артистами.

Премьер Национальной оперы Украины пригласил работать на контрактной основе приму-балерину New York City Ballet и San Francisco Ballet Анну Софию Шеллер из США. Совсем недавно американская балерина подписала контракт и отныне будет являться примой-балериной Национальной оперы Украины.

Также из США приехал работать в Украину Николай Городинский, который ранее являлся солистом театра San Francisco Ballet.

Фото: Александр Стоянов и американские танцоры (пресс-служба)

К слову, они стали первыми западными звездами, которые на постоянной основе начали сотрудничество c украинским театром – Национальной оперой Украины.

Фото: Александр Стоянов и американские танцоры (пресс-служба)

"Это артисты высокого мирового уровня, которые привнесут американский стиль на балетную сцену Украины. Анна в прошлом году впервые побывала в Украине по моему приглашению, она танцевала партию Одетты-Одиллии в «Лебедином озере». Я предложил ей развивать карьеру на нашей сцене, в течении года мы вели переговоры. И вот в новом сезоне 2019/2020 она будет блистать в качестве примы-балерины Национальной оперы Украины", - рассказал Стоянов.

Фото: Александр Стоянов и американские танцоры (пресс-служба)

Уже в ближайшие дни Анну и Николая можно будет увидеть на фестивале BALLET OPEN SPACE, который проводят Екатерина Кухар и Александр Стоянов.

Справка о артистах:

Анна София Шеллер (Ana Sophia Scheller) – балерина из Аргентины. В 13 лет она переехала в Нью-Йорк, чтобы учиться в школе американского балета. С 2004 года танцевала в New York City Ballet, где получила звание примы-балерины, а с 2017 года – прима-балерина San Francisco Ballet. Анна София Шеллер танцует в паре с такими звездами балета как:, Хулио Бокка (Julio Bocca), Джозеф Гатти (Joseph Gatti), Николай Городинский (Nikolai Gorodiskii), Джозеф Филлипс (Joesph Phillips).

Фото: Александр Стоянов и американские танцоры (пресс-служба)

Николай Городинский (Nikolai Gorodiskii) – родился во Львове. Когда ему исполнился 1 год, его родители переехали в Аргентину. В 2007 году его приняли в Институт Супериор дель Театр Колон в Буэнос-Айресе. В возрасте 13 лет он завоевал две золотые медали на конкурсе Danza America. В 2010 году Николай получил полную стипендию в школе Венской Государственной оперы, где закончил обучение в 2013 году и работал с Компанией. В 2011 и 2012 годах он выступал в знаменитом Opernball и на новогоднем концерте в Вене, который транслировался в более 80 странах. Дальше ежегодно была победа за победой на самых различных международных конкурсах. В 2017 году начал сотрудничать с Королевским театром Новой Зеландии, а в 2018 – San Francisco Ballet.

Напомним, гордая мама Екатерина Кухар показала подросшего красавца-сына.

Ранее счастливая Екатерина Кухар похвасталась значимым достижением. Дело в том, что США дали ей визу категории "О-1" - виза для лиц с экстраординарными или выдающимися способностями.