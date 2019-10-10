"Завидний кавалер": Катерина Кухар показала підрослого красеня-сина

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Фанати відзначили, що хлопчик схожий на маму і тата одночасно

Катерина Кухар - яскравий приклад того, як можна успішно поєднувати кар'єру і материнство. Танцівниця - прима-балерина Національної опери України, а також зоряна суддя шоу Танці з зірками 2019. Крім того, артистка встигає зніматися в модних фотосесіях - приміром, нещодавно вона блищала на сайті Vogue Італія, і при цьому приділяти час чоловікові Олександру Стоянову та дітям, яких у неї двоє.

Балерина досить рідко показує в мережі сина і доньку, проте днями порадувала шанувальників новими фото старшого синочка Тимура. На знімку 9-річний хлопчик у штанях мілітарі і чорній шкіряній куртці сидить за кермом розкішного автомобіля Порше і пильно дивиться в об'єктив.

Кухар зізналася, що вже переживає, що буде творитися під час перехідного віку хлопця.

Фото: син Катерини Кухар Тимур (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Ну що, красуня, поїхали кататися...?" Вже смакую його перехідний вік..." - прокоментувала знаменитість.

Користувачі мережі захоплювалися красою хлопчика і відзначили, що він дивним чином сполучив у собі риси і мами, і тата і явно зростає завидним кавалером.

Неймовірної краси дитина

Ох і красень! Взяв всю Вашу красу з Олександром і додав свою! Ой, дівчата, тримайтеся, ще трошки і спокою дівочих сердець не буде!

Дуже гарнючий хлопець

Мамина симпатяга,рятуйтеся дівчата,ох і завидний кавалер підростає!!!!

Весь в маму

Конкурентів не буде, всі дівчата його

Какоооой чоловік зростає

Красень!

Який прекрасний хлопчик

Симпатичний!

Який джентльмен !

Дуже схожий на вашого чоловікаДумаю конкурентів не буде,дуже красивий росте хлопчик

Катя як він схожий на вас обох, це просто диво

Як же він схожий на обох батьків відразу)

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, чарівна Катерина Кухар розкрила свій секрет успіху.

Раніше щаслива Катерина Кухар похвалилася значимим досягненням. Справа в тому, що США дали їй візу категорії "О-1" - віза для осіб з екстраординарними або видатними здібностями.