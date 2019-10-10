"Завидний кавалер": Катерина Кухар показала підрослого красеня-сина

Фанати відзначили, що хлопчик схожий на маму і тата одночасно
Катерина Кухар - яскравий приклад того, як можна успішно поєднувати кар'єру і материнство. Танцівниця - прима-балерина Національної опери України, а також зоряна суддя шоу Танці з зірками 2019. Крім того, артистка встигає зніматися в модних фотосесіях - приміром, нещодавно вона блищала на сайті Vogue Італія, і при цьому приділяти час чоловікові Олександру Стоянову та дітям, яких у неї двоє.
Балерина досить рідко показує в мережі сина і доньку, проте днями порадувала шанувальників новими фото старшого синочка Тимура. На знімку 9-річний хлопчик у штанях мілітарі і чорній шкіряній куртці сидить за кермом розкішного автомобіля Порше і пильно дивиться в об'єктив.
Кухар зізналася, що вже переживає, що буде творитися під час перехідного віку хлопця.
Фото: син Катерини Кухар Тимур (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
"Ну що, красуня, поїхали кататися...?" Вже смакую його перехідний вік..." - прокоментувала знаменитість.
Користувачі мережі захоплювалися красою хлопчика і відзначили, що він дивним чином сполучив у собі риси і мами, і тата і явно зростає завидним кавалером.
Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Нагадаємо, чарівна Катерина Кухар розкрила свій секрет успіху.
Раніше щаслива Катерина Кухар похвалилася значимим досягненням. Справа в тому, що США дали їй візу категорії "О-1" - віза для осіб з екстраординарними або видатними здібностями.