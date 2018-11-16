"Граціозна леді в червоному": Осадча підкорила шикарним вечірнім образом

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча приміряла сукню від відомого українського дизайнера

Ведуча Катя Осадча, яка не так давно блиснув повністю білим образом у береті, вирішила не відмовлятися від "однотонної тематики" у виборі вечірніх нарядів. На цей раз незмінна ведуча "Світського життя" вибрала total red образ.

Так, опублікованій в мережі instagram фотографії Осадча позує в розкішному червоному платті оригінального крою в підлогу: з розрізом до середини стегна, гострими плечима, рукави декоровані воланами. Свій образ телеведуча доповнила червоним крислатим капелюшком і туфлями-човниками в тон. У цілому, образ вийшов в стилі 80-х.

"Total red. Сьогодні вітаємо українських дизайнерів! #BFA", — підписала знімок Осадча, яка виступила ведучою церемонії нагородження кращих дизайнерів України — Best Fashion Awards 2018.

Катя Осадча позує у сукні від відомого українського дизайнера Ольги Навроцької (фото: instagram.com/kosadcha)

Зазначимо, що повернення в street-fashion 80-х — один із ключових трендів модного сезону осінь-зима 2018-19. І Образ Осадчої повністю відповідає цьому тренду.

Підписники Осадчої прийшли у захват від стильного вбрання своєї улюблениці.

"Катя,просто супер!" — пише mazutnikolay.

"Принцеса — однозначно", — захоплюється timatt333.

"Дуже гарна сукня! Виглядаєш чудово! Gorgeous", — зазначає innaselinger.

"Ви, як завжди, ідеал моди та краси", — підкреслює 1977sasa.

"Інтриганка Кет", — посміхається y.a.r_summer.

"Яка ж Ви граційна", — захоплюється alfahdawi_m.

"Вам дуже личить цей колір", — пише irinka9428.

Скріншот коментарів (фото: instagram.com/kosadcha)

Витончена Катя Осадча

Зазначимо, раніше LITE писав, що Осадча відвідала відкриття запуску капсульної колекції Moschino з H&M. Тоді відома телеведуча і тенісистка Еліна Світоліна одночасно блиснули стрункими ніжками.

Також відзначимо, що Осадча показала архівне дитяче фото та вибачилася перед Горбуновим.

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