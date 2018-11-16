"Граціозна леді в червоному": Осадча підкорила шикарним вечірнім образом

Осадча приміряла сукню від відомого українського дизайнера
Ведуча Катя Осадча, яка не так давно блиснув повністю білим образом у береті, вирішила не відмовлятися від "однотонної тематики" у виборі вечірніх нарядів. На цей раз незмінна ведуча "Світського життя" вибрала total red образ.
Так, опублікованій в мережі instagram фотографії Осадча позує в розкішному червоному платті оригінального крою в підлогу: з розрізом до середини стегна, гострими плечима, рукави декоровані воланами. Свій образ телеведуча доповнила червоним крислатим капелюшком і туфлями-човниками в тон. У цілому, образ вийшов в стилі 80-х.
"Total red. Сьогодні вітаємо українських дизайнерів! #BFA", — підписала знімок Осадча, яка виступила ведучою церемонії нагородження кращих дизайнерів України — Best Fashion Awards 2018.
Катя Осадча позує у сукні від відомого українського дизайнера Ольги Навроцької (фото: instagram.com/kosadcha)
Зазначимо, що повернення в street-fashion 80-х — один із ключових трендів модного сезону осінь-зима 2018-19. І Образ Осадчої повністю відповідає цьому тренду.
Підписники Осадчої прийшли у захват від стильного вбрання своєї улюблениці.
"Катя,просто супер!" — пише mazutnikolay.
"Принцеса — однозначно", — захоплюється timatt333.
"Дуже гарна сукня! Виглядаєш чудово! Gorgeous", — зазначає innaselinger.
"Ви, як завжди, ідеал моди та краси", — підкреслює 1977sasa.
"Інтриганка Кет", — посміхається y.a.r_summer.
"Яка ж Ви граційна", — захоплюється alfahdawi_m.
"Вам дуже личить цей колір", — пише irinka9428.
Скріншот коментарів (фото: instagram.com/kosadcha)
Витончена Катя Осадча
Зазначимо, раніше LITE писав, що Осадча відвідала відкриття запуску капсульної колекції Moschino з H&M. Тоді відома телеведуча і тенісистка Еліна Світоліна одночасно блиснули стрункими ніжками.
Також відзначимо, що Осадча показала архівне дитяче фото та вибачилася перед Горбуновим.
Катя Осадча та Юрій Горбунов: історія зіркової пари (відео: РБК-Україна)