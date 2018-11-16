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"Грациозная леди в красном": Осадчая покорила шикарным вечерним образом

Lite » Звезды 16.11.2018 - 11:54
"Грациозная леди в красном": Осадчая покорила шикарным вечерним образом
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая примерила платье от известного украинского дизайнера

Ведущая Катя Осадчая, которая не так давно блеснул полностью белым образом в берете, решила не отказываться от "однотонной тематики" в выборе вечерних нарядов. На этот раз несменная ведущая "Світського життя" выбрала total red образ.

Так, на опубликованной в сети instagram фотографии Осадчая позирует в роскошном красном платье оригинального кроя в пол: с разрезом до средины бедра, остроконечными плечами, рукава декорированы воланами. Свой образ телеведущая дополнила красной широкополой шляпкой и туфлями-лодочками в тон.  В целом, образ получился в стиле 80-х.

"Total red. Сегодня поздравляем украинских дизайнеров! #BFA", — подписала снимок Осадчая, которая выступила ведущей церемонии награждения лучших дизайнеров Украины — Best Fashion Awards 2018.

Катя Осадчая

Катя Осадчая позирует в платье от известного украинского дизайнера Ольги Навроцкой (фото: instagram.com/kosadcha)

Отметим, что возвращение в street-fashion 80-х — один из ключевых трендов модного сезона осень-зима 2018-19. И Образ Осадчей полностью соответствует этому тренду.

Подписчики Осадчей пришли в восторг от стильного наряда своей любимицы.

"Катя,просто супер!" — пишет mazutnikolay.

"Принцесса — однозначно", — восхищается timatt333.

"Дуже гарна сукня! Виглядаєш чудово! Gorgeous", — отмечает innaselinger.

"Ви, як завжди, ідеал моди та краси", — подчеркивает 1977sasa.

"Интриганка Кэт", — улыбается y.a.r_summer.

"Яка ж Ви граційна", — восхищается alfahdawi_m.

"Вам очень идет этот цвет", — пишет irinka9428.

&quot;Грациозная леди в красном&quot;: Осадчая покорила шикарным вечерним образом

Скриншот комментариев (фото: instagram.com/kosadcha)

Изящная Катя Осадчая

Изящная Катя Осадчая

Отметим, ранее LITE писал, что Осадчая посетила открытие запуска капсульной коллекции Moschino с H&M. Тогда известная телеведущая и теннисистка Элина Свитолина одновременно блеснули стройными ножками.

Также отметим, что Осадчая показала архивное детское фото и извинилась перед Горбуновым.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов: история звездной пары (видео: РБК-Украина)

Новости Украины Катя Осадчая
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