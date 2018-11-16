"Грациозная леди в красном": Осадчая покорила шикарным вечерним образом

Осадчая примерила платье от известного украинского дизайнера
Ведущая Катя Осадчая, которая не так давно блеснул полностью белым образом в берете, решила не отказываться от "однотонной тематики" в выборе вечерних нарядов. На этот раз несменная ведущая "Світського життя" выбрала total red образ.
Так, на опубликованной в сети instagram фотографии Осадчая позирует в роскошном красном платье оригинального кроя в пол: с разрезом до средины бедра, остроконечными плечами, рукава декорированы воланами. Свой образ телеведущая дополнила красной широкополой шляпкой и туфлями-лодочками в тон. В целом, образ получился в стиле 80-х.
"Total red. Сегодня поздравляем украинских дизайнеров! #BFA", — подписала снимок Осадчая, которая выступила ведущей церемонии награждения лучших дизайнеров Украины — Best Fashion Awards 2018.
Катя Осадчая позирует в платье от известного украинского дизайнера Ольги Навроцкой (фото: instagram.com/kosadcha)
Отметим, что возвращение в street-fashion 80-х — один из ключевых трендов модного сезона осень-зима 2018-19. И Образ Осадчей полностью соответствует этому тренду.
Подписчики Осадчей пришли в восторг от стильного наряда своей любимицы.
"Катя,просто супер!" — пишет mazutnikolay.
"Принцесса — однозначно", — восхищается timatt333.
"Дуже гарна сукня! Виглядаєш чудово! Gorgeous", — отмечает innaselinger.
"Ви, як завжди, ідеал моди та краси", — подчеркивает 1977sasa.
"Интриганка Кэт", — улыбается y.a.r_summer.
"Яка ж Ви граційна", — восхищается alfahdawi_m.
"Вам очень идет этот цвет", — пишет irinka9428.
Скриншот комментариев (фото: instagram.com/kosadcha)
Изящная Катя Осадчая
Отметим, ранее LITE писал, что Осадчая посетила открытие запуска капсульной коллекции Moschino с H&M. Тогда известная телеведущая и теннисистка Элина Свитолина одновременно блеснули стройными ножками.
Также отметим, что Осадчая показала архивное детское фото и извинилась перед Горбуновым.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов: история звездной пары (видео: РБК-Украина)