Справжній денді: красунчик Девід Бекхем приміряв стильні вбрання для GQ

Девід Бекхем (фото: gq-magazine)

Футболіст і бізнесмен отримав нагороду від видання

Девід Бекхем прикрасив свою першу обкладинку британського журналу GQ 20 років тому. Сьогодні на рахунку футболіста і бізнесмена їх вже 11. За цей час Девід зумів побудувати стрімку кар'єру, успішний бізнес і дружну сім'ю, а ще – зберегти нев'янучий зовнішній вигляд. Всі заслуги зірки редактора вирішили відзначити не тільки величезним матеріалом і ще однією кавер-сторі, але і спеціальною нагородою – він отримав особливу премію від GQ Awards.

Девід Бекхем для GQ (фото: instagram.com/britishgq)

«Моєю справжноью спадщиною стане моя сім'я, в якій є чотири дивних дитини, пристрасні, цілеспрямовані, ввічливі, хороші люди... Вікторія і я завжди говоримо, що наша сім'я – це наше найбільше досягнення в житті». напередодні сьогоднішньої #GQAwards ми розкриваємо одержувача нагороди від нашої редакції", – так оголосили про цю подію на сторінці журналу в Instagram.

Вікторія Бекхем також привітала чоловіка з його успіхами (фото: gq-magazine)

Сам Девід запостив обкладинку і написав: "Не можу повірити, що минуло 20 років з моменту моєї першої обкладинки @britishgq. Яка подорож! Працювати з @DylanJonesGQ і командою завжди було приємно. Пишаюся цим. Давайте святкувати пізніше". Вікторія, яка завжди радіє успіхам чоловіка, також поспішила висловити свій захват. "Так пишаюся новою обкладинкою Девіда Бекхема. 20 років з дня його першої обкладинки #GQ, яка подорож!", – написала ікона стилю і любляча дружина.

Девід для GQ (фото: gq-magazine)

У фотосесії Девід приміряв масу стильних нарядів, які підкреслили його підтягнуте тіло і моложавий зовнішній вигляд. Футболіст завжди приділяв багато часу зовнішньому вигляду, і з віком любов до стилю нікуди не поділася. Смокінг, білий костюм, синя розкрита сорочка – все виглядає на ньому чудово!

Девід як і раніше у відмінній формі (фото: gq-magazine)

Назва інтерв'ю з Девідом говорить сама за себе: "Я пишаюся тим, що я зайшов так далеко, тому що я міг би легко піти в іншому напрямку». Бекхем розповів про шляхи становлення у футболі, побудові свого бізнесу, сім'ї та життєвих принципах. "...Я завжди був честолюбний у всьому, що роблю. Граю я перед 90 000 фанатів або з дітьми вдома. Я завжди хочу перемогти. Я завжди хочу багато працювати. Причина, по якій я був честолюбним футболістом, зробила мене честолюбним бізнесменом. У мене зараз офіс на 16 чоловік, і я тут майже кожен день, коли я не подорожую. Якщо хлопці в офісі ніколи не бачать мене, це неправильний приклад – і я просто дуже люблю енергію команди і працювати разом, і я думаю, в деякому сенсі, мріяти разом".