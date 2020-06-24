Гаряче! Вінні Харлоу влаштувала гарячу пляжну фотосесію зі своїм бойфрендом

Вінні Хароу – особистість дуже відверта. Вона докладно розповіла у пресі історію свого дорослішання і становлення. Поділилася, як її не сприймали і ображали однокласники, а також як вона зуміла все це подолати і досягти успіху. Також вона із задоволенням показує масу стильних і часто – досить відвертих образів, закликаючи всіх любити своє тіло і не соромитися його.

Але ось про своє особисте життя дівчина завжди воліла мовчати. Ще навесні в мережі з'явилися чутки, що вона стала зустрічатися з форвардом «Лейкерс» Кайлом Кузмою. Нібито папараці застали пару за спільною прогулянкою, де вони обіймалися і цілувалися. Під фото Вінні фанати також знайшли масу кокетливих коментарів від хлопця. Але сама Вінні мовчала про свій новий статус.

Вінні обожнює гарячі образи (фото: instagram.com/winnieharlow)

І ось канадська модель вирішила нарешті розставити всі крапки над і. Дівчина в компанії свого нового бойфренда вирушила на пляж. Для виходу вона підібрала стильний пляжний комплект: купальник у своєму улюбленому спортивному стилі, а також панаму в синьо-червоно-білому кольорі. В додаток до них вона схопила сумочку Dior, одягла на шию широкі золоті ланцюжки, а на руки – браслети і кільця. Не обійшлося і без стильної укладки – Вінні вибрала свої улюблені кіски. На одному з гарячих фото на тлі моря вона постала з хлопцем. Він визирає з-за спини красуні, показуючи в камеру мову. Зробили закохані і масу вельми гарячих фото, на яких Вінні обливається водою.

Вінні зі своїм хлопцем (фото: instagram.com/winnieharlow)

Шанувальники просто підірвали сторінку моделі, вітаючи її й буквально засипавши сердечками. Так що тепер Вінні офіційно не вільна. Нагадаємо, раніше модель зустрічалася, за чутками, з гонщиком Льюїсом Хемілтоном. Хоча самі знаменитості цей роман також не афішували.