ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В червоному латексі і білій перуці: Вінні Харлоу знялася в новому провокаційному образі

Lite » Мода 16.04.2019 - 18:31
В червоному латексі і білій перуці: Вінні Харлоу знялася в новому провокаційному образі
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель представила нову рекламну кампанію

Вінні Харлоу останнім часом частот радує шанувальників радикальною зміною іміджу. Так, нещодавно вона підірвала мережe стильним експериментом, відправившись на музичний фестиваль з яскраво-рожевими волоссям.

Такий ляльковий образ наскільки припав до душі численним шанувальникам популярної фотомоделі і самої Вінні, що в одному з останніх постів в Instagram вона написала: "Я хочу залишитися з рожевими волоссям назавжди". Але поки красуня буде працювати в модній індустрії, навряд чи їй це вдасться. Так, у новій рекламній кампанії вона знову приміряла щось незвичайне, ставши платиново. блондинкою.

Вінні Харлоу

Провокаційна Вінні Харлоу

Кілька годин тому Вінні Харлоу показала черговий проект – у рекламній кампанії популярної косметичної марки вона постала в досить сексуальному образі. Супермодель приміряла боді з яскраво-червоного латексу зі шнурівкою і глибоким вирізом на грудях, високі ботфорти на величезних підборах. На руках моделі – браслети в тон наряду, а на голові – перуку з довгим білим волоссям. Доповнює картину яскравий макіяж з акцентом на червоні губи.

 

Провокаційна Вінні Харлоу

Знаменита красуня вже поділилася радісною новиною з підписниками, зізнавшись, що вважає за честь стати обличчям такої марки. До речі, це не просто нова зйомка, а рімейк знаменитої кампанії 1994-го року, спрямованої на боротьбу зі Снідом, з драг-квін Ру Полом в головній ролі. Тоді американський актор приміряв аналогічне вбрання, та й сама постановка кадру була така ж. Вінні вважає знаковим, що рік її народження збігся зі створенням культової кампанії.

Вінні Харлоу

Прихильники залишилися в захваті від знімків, засипавши зірку численними коментарями. "Вітаю, це неймовірна робота! Я дуже радий за тебе", "Я навіть не міг припустити, що це ви! Ваше красиве обличчя зовсім змінив цей макіяж. Все ще прекрасна...", "Ти така гарна, справжній зразок для наслідування!", "Це просто наркотик", "Дивно! Вітаємо з цим новим проектом і бажаємо тобі всього доброго!", "Боже мій... Дівчинка, це дивно!", "Блондинкою ти виглядаєш просто чудово"...

Звичайно, знайшлися й ті, хто не оцінив роботу. "Але де ж творчість? Ти навіть не схожа на себе. Що тут особливого і нового?", "У Ру чоботи були краще", "Ви завжди прекрасні, але мені не подобається, як вас піднесли в цій рекламі".

Нагадаємо, раніше в образі Барбі з рожевими волоссям Вінні Харлоу розважається на фестивалі.

Кейт Мосс піде під вінець з молодим коханим-аристократом Добре лежимо: напівоголені Кім Кардашян та Кайлі Дженнер знялися у рекламі парфуму
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України модель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся